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    Обамеянг и Банега поспорят за звание игрока недели первого тура Лиги Европы

    Объявлены фамилии номинантов на звание лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги Европы.

    Среди них значатся форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, сделавший дубль в матче с «Ворсклой» (4:2), полузащитник «Севильи» Эвер Банега, который дважды отличился и отдал результативный пас в игре со «Стандардом» (5:1), хавбек «Байера» Кай Хавец (дубль в матче с «Лудогорцем» – 3:2) и полузащитник загребского «Динамо» Изет Хайрович (два гола в игре с «Фенербахче» – 4:1).

    Источник: УЕФА

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    21.09.2018 08:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +392

      A-Den 21 сентября 2018, 10:49

      Банега однозначно

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