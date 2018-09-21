Обамеянг и Банега поспорят за звание игрока недели первого тура Лиги Европы

Объявлены фамилии номинантов на звание лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги Европы.
Среди них значатся форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, сделавший дубль в матче с «Ворсклой» (4:2), полузащитник «Севильи» Эвер Банега, который дважды отличился и отдал результативный пас в игре со «Стандардом» (5:1), хавбек «Байера» Кай Хавец (дубль в матче с «Лудогорцем» – 3:2) и полузащитник загребского «Динамо» Изет Хайрович (два гола в игре с «Фенербахче» – 4:1).
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Источник: УЕФА