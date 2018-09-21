Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мартынович вошел в команду тура Лиги Европы

    Защитник «Краснодара» Александр Мартынович попал в сборную первого тура группового раунда Лиги Европы.

    Российский клуб победил в гостях «Акхисар Беледиеспор» (1:0), а Мартынович провел на поле все 90 минут и заработал желтую карточку.

    Вратарь: Денис Щербицкий (БАТЭ).

    Защитники: Йоахим Мехле («Генк»), Энцо Роко («Бешикташ»), Александр Мартынович («Краснодар»), Микаэль Лустиг («Селтик»).

    Полузащитники: Рафинья («Спортинг»), Эвер Банега («Севилья»), Кай Хавец («Байер»), Изет Хайрович («Динамо» Загреб).

    Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Севилья»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2018 14:46
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +305

      radist_21 21 сентября 2018, 16:42

      Классный у нас кэп и защитник.Вот уж на кого никогда не нападали,трудяга и пахарь,даже если чуть чуть до Гранквиста не дотягивает,но стремится!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 21 сентября 2018, 15:15

      Молодец. Зря туда не попадешь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 21 сентября 2018, 14:50

      Красавчик

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Alllex68 21 сентября 2018, 14:48

      Молодец

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11