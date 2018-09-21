Мартынович вошел в команду тура Лиги Европы

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович попал в сборную первого тура группового раунда Лиги Европы.
Российский клуб победил в гостях «Акхисар Беледиеспор» (1:0), а Мартынович провел на поле все 90 минут и заработал желтую карточку.
Вратарь: Денис Щербицкий (БАТЭ).
Защитники: Йоахим Мехле («Генк»), Энцо Роко («Бешикташ»), Александр Мартынович («Краснодар»), Микаэль Лустиг («Селтик»).
Полузащитники: Рафинья («Спортинг»), Эвер Банега («Севилья»), Кай Хавец («Байер»), Изет Хайрович («Динамо» Загреб).
Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Севилья»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»).
Источник: УЕФА