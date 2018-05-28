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  • Салах, Роналду, Месси – в команде сезона Лиги чемпионов по версии Whoscored

Салах, Роналду, Месси – в команде сезона Лиги чемпионов по версии Whoscored

28 мая 2018, 12:09
10

Аналитический футбольный портал Whoscored опубликовал команду Лиги чемпионов сезона-2017/18. В число одиннадцати лучших вошли игроки восьми клубов.

Голкипер: Альфонсе Ареола («ПСЖ»).

Защитники: Дани Алвес («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Бавария»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Александар Коларов («Рома»).

Полузащитники: Эвер Банега («Севилья»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»).

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).

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Публикация от text (@_whoscored)

Источник: Whoscored
Лига чемпионов ПСЖ Бавария Манчестер Сити Барселона Реал Ливерпуль Севилья Рома Месси Лионель Хуммельс Матс Роналду Криштиану Коларов Александар Алвес Дани Банега Эвер Отаменди Николас Ареоля Альфонсе Де Брюйне Кевин Салах Мохамед Мане Садио
Комментарии (10)
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Валерий Бадмаев
1527499641
А где Марсело, Рамос и Каземиро?
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SvKr
1527499831
Смешной список, про что люди думали, когда составляли его, заслуженно сдесь только Роналду Салах Мане
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Pro100Kid
1527501482
Ареола?...
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Добрый Бобер
1527501995
Если будут собирать АНТИ-сборную, споров по вратарю не будет.
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Влад Вафин
1527506944
Салах,Месси,Роналду безусловно согласен ,но насчет других я бы поспорил.
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zigbert
1527512505
Ареола как здесь оказался?
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OfaZavr
1527521705
есть вопросы по некоторым персонажам как и в любом другом рейтинге.
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ItalianFootball
1527578178
Заминусуем меня за цифры - у Месси 6 голов и 2 передачи, у Фирмино 11 голов и 10 передач, не говоря об отборах...
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