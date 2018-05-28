Салах, Роналду, Месси – в команде сезона Лиги чемпионов по версии Whoscored

Аналитический футбольный портал Whoscored опубликовал команду Лиги чемпионов сезона-2017/18. В число одиннадцати лучших вошли игроки восьми клубов.
Голкипер: Альфонсе Ареола («ПСЖ»).
Защитники: Дани Алвес («ПСЖ»), Матс Хуммельс («Бавария»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Александар Коларов («Рома»).
Полузащитники: Эвер Банега («Севилья»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»).
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).
Источник: Whoscored