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    Банега пообещал обыграть «МЮ» на выезде

    Полузащитник «Севильи» Эвер Банега считает, что у его команды еще не все потеряно после ничейного результата в домашней встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    «У нас еще есть шанс пройти дальше, и мы постараемся им воспользоваться на выезде», – сказал Банега после матча.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет 13 марта.

    Источник: УЕФА

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    22.02.2018 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 февраля 2018, 10:08

      Я не понимаю челси и мю такие игроки обороне больше сидят чем атаке... как сер алекс ушел и анчелоти из челси ушел мю и челси автобус режим начали.... составы мощные а тренера физруки

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