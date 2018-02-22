Банега пообещал обыграть «МЮ» на выезде

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега считает, что у его команды еще не все потеряно после ничейного результата в домашней встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«У нас еще есть шанс пройти дальше, и мы постараемся им воспользоваться на выезде», – сказал Банега после матча.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» – «Манчестер Юнайтед» завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет 13 марта.