Банега вернулся в «Севилью»

Полузащитник «Интера» Эвер Банега подписал контракт с «Севильей», за которую выступал с 2014 по 2016 год. Сумма перехода 29-летнего хавбека составила 9 миллионов евро.

Игрок сборной Аргентины перешел в итальянский клуб в июле 2016 года в статусе свободного агента. В дебютном сезоне Банега забил шесть голов и отдал восемь результативных передач в 33 встречах. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 16 миллионов. «Интер» завершил выступление в сезоне-2016/17 Серии А на четвертом месте в турнирной таблице.