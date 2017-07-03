Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Банега вернулся в «Севилью»

    Полузащитник «Интера» Эвер Банега подписал контракт с «Севильей», за которую выступал с 2014 по 2016 год. Сумма перехода 29-летнего хавбека составила 9 миллионов евро.

    Игрок сборной Аргентины перешел в итальянский клуб в июле 2016 года в статусе свободного агента. В дебютном сезоне Банега забил шесть голов и отдал восемь результативных передач в 33 встречах. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 16 миллионов. «Интер» завершил выступление в сезоне-2016/17 Серии А на четвертом месте в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Севилья»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2017 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11