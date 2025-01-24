«Краснодар» не смог договориться по Мартино

«Краснодару» не удалось согласовать трансфер Анхело Мартино из «Ньюэллс Олд Бойз».

Клуб РПЛ пытался купить левого защитника за 1 миллион евро.

«Сделка «Краснодара» по защитнику «Ньюэллс» Мартино сорвалась. Клуб не собирается искать игрока на фланг, так как не продал одного из легионеров на этих позициях», – сообщил источник.