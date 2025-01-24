«Краснодар» не смог договориться по Мартино

«Краснодару» не удалось согласовать трансфер Анхело Мартино из «Ньюэллс Олд Бойз».
Клуб РПЛ пытался купить левого защитника за 1 миллион евро.
«Сделка «Краснодара» по защитнику «Ньюэллс» Мартино сорвалась. Клуб не собирается искать игрока на фланг, так как не продал одного из легионеров на этих позициях», – сообщил источник.
- В 2024 году Мартино провел за «Ньюэллс Олд Бойз» 37 матчей и сделал 4 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.
- 26-летний аргентинец никогда не выступал за клубы из других стран.