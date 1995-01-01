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    На матче Кубка Аргентины пожарного травмировали бачком от унитаза. Игру прервали

    Матч первого раунда Кубка Аргентины между «Ньюэллс Олд Бойз» и «Вилья Митре» пришлось прервать на 90 минуте при счете 1:2 в пользу гостей. Болельщики хозяев устроили беспорядки.

    В частности, они бросили на поле сливной бачок от унитаза. Емкость попала в пожарного, нанеся тому травму. Также ранения получили несколько полицейских.

    • По итогам встречи «Ньюэллс Олд Бойз» присудили техническое поражение.
    • В следующий раунд прошел «Вилья Митре» – команда, выступающая в любительском дивизионе.
    • Воспитанником «Олд Бойз» является Лионель Месси.

    Источник: The Sun

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3412

      vladik12 8 минут назад

      Называется "все свое ношу с собой".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3612

      GoldPlayFIFARus9 27 минут назад

      Мне только одно интересно, как они сумели пронести это на трибуны?!

      2
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      ...
      Рейтинг: +515

      SarJr > GoldPlayFIFARus9 22 минуты назад

      Под предлогом, что они сантехники)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +63836

      Рубик Докоян 30 минут назад

      Ну как можно додуматься взять с собой сливной бачок от унитаза на футбольный матч ? И что там за пропускная система и досмотр ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +515

      SarJr 39 минут назад

      А сам унитаз приберегли на финал?)

      3
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