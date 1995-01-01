На матче Кубка Аргентины пожарного травмировали бачком от унитаза. Игру прервали

Матч первого раунда Кубка Аргентины между «Ньюэллс Олд Бойз» и «Вилья Митре» пришлось прервать на 90 минуте при счете 1:2 в пользу гостей. Болельщики хозяев устроили беспорядки.

В частности, они бросили на поле сливной бачок от унитаза. Емкость попала в пожарного, нанеся тому травму. Также ранения получили несколько полицейских.