На матче Кубка Аргентины пожарного травмировали бачком от унитаза. Игру прервали

Называется "все свое ношу с собой".
Матч первого раунда Кубка Аргентины между «Ньюэллс Олд Бойз» и «Вилья Митре» пришлось прервать на 90 минуте при счете 1:2 в пользу гостей. Болельщики хозяев устроили беспорядки.
В частности, они бросили на поле сливной бачок от унитаза. Емкость попала в пожарного, нанеся тому травму. Также ранения получили несколько полицейских.
- По итогам встречи «Ньюэллс Олд Бойз» присудили техническое поражение.
- В следующий раунд прошел «Вилья Митре» – команда, выступающая в любительском дивизионе.
- Воспитанником «Олд Бойз» является Лионель Месси.