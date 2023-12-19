«Интер Майами» проведет товарищеский матч с родным клубом Месси

Клуб МЛС «Интер Майами», в котором выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, объявил об очередном товарищеском матче. 15 февраля он сыграет с аргентинским «Ньюэллс Олд Бойз» на домашнем стадионе клуба из Флориды в Форт-Лодердейле.

«Ньюэллс Олд Бойз» является родным клубом Месси. Он был в системе команды с 1994 по 2000 год.

Кроме того, нынешний главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино ранее был связан с аргентинским клубом в качестве игрока и тренера.