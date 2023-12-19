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    • «Интер Майами» проведет товарищеский матч с родным клубом Месси

    «Интер Майами» проведет товарищеский матч с родным клубом Месси

    Клуб МЛС «Интер Майами», в котором выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, объявил об очередном товарищеском матче. 15 февраля он сыграет с аргентинским «Ньюэллс Олд Бойз» на домашнем стадионе клуба из Флориды в Форт-Лодердейле.

    «Ньюэллс Олд Бойз» является родным клубом Месси. Он был в системе команды с 1994 по 2000 год.

    Кроме того, нынешний главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино ранее был связан с аргентинским клубом в качестве игрока и тренера.

    • Ранее стало известно, что 1 февраля «Интер Майами» проведет товарищеский матч с саудовским «Аль‑Насром», за который выступает португалец Криштиану Роналду.
    • Также у американской команды запланированы в январе-феврале встречи с саудовским «Аль-Хилялем», чемпионом Японии «Виссел Кобе», сборными Эль-Сальвадора и Гонконга.

    Источник: Официальный сайт «Интер Майами»

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