«Ньюэллс Олд Бойз» заявил о готовности подписать Месси

Вице-президент аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз» Пабло Аллегри выразил надежду, что воспитанник клуба Лионель Месси вскоре вернется.

«Мы на 100% готовы привести Месси в «Ньюэллс». Это мечта каждого. Поклонники по всей Аргентине и даже в Америке хотят, чтобы он приехал сюда. «Ньюэллс» станет самой популярной командой на континенте. Время покажет, случится это или нет. Мы будем ждать его столько, сколько потребуется», – приводит слова Аллегри «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету AS.