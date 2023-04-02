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    «Ньюэллс Олд Бойз» заявил о готовности подписать Месси

    Вице-президент аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз» Пабло Аллегри выразил надежду, что воспитанник клуба Лионель Месси вскоре вернется.

    «Мы на 100% готовы привести Месси в «Ньюэллс». Это мечта каждого. Поклонники по всей Аргентине и даже в Америке хотят, чтобы он приехал сюда. «Ньюэллс» станет самой популярной командой на континенте. Время покажет, случится это или нет. Мы будем ждать его столько, сколько потребуется», – приводит слова Аллегри «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету AS.

    • В этом сезоне форвард забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах за «ПСЖ».
    • Его контракт с «ПСЖ» истекает через 3 месяца.
    • Месси выступал за «Барсу» до 2021 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.04.2023 08:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1034

      Таврида 2 апреля, 10:15

      Ага, когда Месси соизволит перейти в Ньюэллс Олд Бойз, у каждого игрока на поле должен быть запас корвалола и нашатыря чтобы он смог хотя бы передвигаться по полю)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +255

      ALEXMAN888 2 апреля, 09:23

      Зачем?

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