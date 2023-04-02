«Ньюэллс Олд Бойз» заявил о готовности подписать Месси

Ага, когда Месси соизволит перейти в Ньюэллс Олд Бойз, у каждого игрока на поле должен быть запас корвалола и нашатыря чтобы он смог хотя бы передвигаться по полю)
Вице-президент аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз» Пабло Аллегри выразил надежду, что воспитанник клуба Лионель Месси вскоре вернется.
«Мы на 100% готовы привести Месси в «Ньюэллс». Это мечта каждого. Поклонники по всей Аргентине и даже в Америке хотят, чтобы он приехал сюда. «Ньюэллс» станет самой популярной командой на континенте. Время покажет, случится это или нет. Мы будем ждать его столько, сколько потребуется», – приводит слова Аллегри «Чемпионат» со ссылкой на испанскую газету AS.
- В этом сезоне форвард забил 18 голов и сделал 17 ассистов в 32 матчах за «ПСЖ».
- Его контракт с «ПСЖ» истекает через 3 месяца.
- Месси выступал за «Барсу» до 2021 года.