Апелляция «Барселоны» по наказанию за празднование Месси в память о Марадоне отклонена

Королевская испанская футбольная федерация отклонила апелляцию «Барселоны» и подтвердила желтую карточку нападающего Лионеля Месси в матче 11-го тура Примеры с «Осасуной» (4:0) за жест в память о Диего Марадоне.

Во время празднования гола в ворота «Осасуны» Месси снял футболку «Барселоны», под которой была майка «Ньюэллс Олд Бойз» с десятым номером на спине. За это он получил желтую карточку.

Марадона умер от сердечного приступа 25 ноября 2020 года.

Диего играл за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году. Месси выступал за команду в детстве.