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    Апелляция «Барселоны» по наказанию за празднование Месси в память о Марадоне отклонена

    Королевская испанская футбольная федерация отклонила апелляцию «Барселоны» и подтвердила желтую карточку нападающего Лионеля Месси в матче 11-го тура Примеры с «Осасуной» (4:0) за жест в память о Диего Марадоне.

    Во время празднования гола в ворота «Осасуны» Месси снял футболку «Барселоны», под которой была майка «Ньюэллс Олд Бойз» с десятым номером на спине. За это он получил желтую карточку.

    • Марадона умер от сердечного приступа 25 ноября 2020 года.
    • Диего играл за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году. Месси выступал за команду в детстве.

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    Источник: Marca

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