Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    «Спартак» купил Понсе за 3 миллиона

    «Ньюэллс Олд Бойз» на своем официальном сайте опубликовал данные о трансфере форварда Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак».

    Московский клуб купил 22-летнего аргентинца за 3 миллиона евро, 2 из которых необходимо перевести на счета римлян в течение пяти дней, остальное – до 15 июня 2020 года.

    Также в сделку включены бонусы за различные достижения футболиста в составе «Спартака». Они могут достигнуть 3 миллионов.

    40% от суммы трансфера получит «Ньюэллс Олд Бойз», то же касается и выплаченных бонусов.

    Кроме того, «Рома» получит 20% от последующей перепродажи Понсе, если за него заплатят более 6 миллионов евро. В этом случае аргентинский клуб также может рассчитывать на 40% от полученной римлянами суммы.

    Источник: Официальный сайт «Ньюэллс Олд Бойз»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    71893
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru