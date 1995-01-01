«Спартак» купил Понсе за 3 миллиона

«Ньюэллс Олд Бойз» на своем официальном сайте опубликовал данные о трансфере форварда Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак».

Московский клуб купил 22-летнего аргентинца за 3 миллиона евро, 2 из которых необходимо перевести на счета римлян в течение пяти дней, остальное – до 15 июня 2020 года.

Также в сделку включены бонусы за различные достижения футболиста в составе «Спартака». Они могут достигнуть 3 миллионов.

40% от суммы трансфера получит «Ньюэллс Олд Бойз», то же касается и выплаченных бонусов.

Кроме того, «Рома» получит 20% от последующей перепродажи Понсе, если за него заплатят более 6 миллионов евро. В этом случае аргентинский клуб также может рассчитывать на 40% от полученной римлянами суммы.