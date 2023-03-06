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    Тренер «Ньюэллс Олд Бойз»: «Мне немного стыдно говорить о Месси»

    Главный тренер «Ньюэллс Олд Бойз» Габриэль Хайнце ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб Лионеля Месси.

    «Меня смущают вопросы о нeм, и мне немного стыдно говорить о Месси.

    Единственный, кто решает, возвращаться ему или нет, это он сам. Это его выбор, никто не обязан возвращаться.

    Пожалуйста, оставьте Месси в покое, пусть он продолжает радовать нас, и пусть он будет счастлив, где бы он ни был», – сказал Хайнце.

    • В конце июня Месси может стать свободным агентом.
    • Он был в академии «Ньюэллс Олд Бойз» до перехода в «Барселону».

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    Источник: Foot Mercato

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    06.03.2023 10:58
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