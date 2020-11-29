Месси посвятил гол Марадоне, показав футболку «Ньюэллс Олд Бойз»

нарушил правила,но это было чертовски феерично ,респект Лео!!!
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 11-го тура Примеры с «Осасуной» (4:0). Аргентинец посвятил его своему соотечественнику Диего Марадоне.
Месси снял футболку «Барселоны», под которой была майка «Ньюэллс Олд Бойз» с десятым номером на спине. За это он получил желтую карточку.
- Марадона умер от сердечного приступа 25 ноября.
- Диего играл за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году. Месси выступал за команду в детстве.
#Messi rinde homenaje a #Maradona. pic.twitter.com/KLHxVG6STi— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 29, 2020