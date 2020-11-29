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    Месси посвятил гол Марадоне, показав футболку «Ньюэллс Олд Бойз»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 11-го тура Примеры с «Осасуной» (4:0). Аргентинец посвятил его своему соотечественнику Диего Марадоне.

    Месси снял футболку «Барселоны», под которой была майка «Ньюэллс Олд Бойз» с десятым номером на спине. За это он получил желтую карточку.

    • Марадона умер от сердечного приступа 25 ноября.
    • Диего играл за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году. Месси выступал за команду в детстве.

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    Источник: Твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 19:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1309

      koli4ka 41 минуту назад

      нарушил правила,но это было чертовски феерично ,респект Лео!!!

      0
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      Рейтинг: +3131

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Непривычно видеть Лео в форме другого клуба.

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