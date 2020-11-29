Месси посвятил гол Марадоне, показав футболку «Ньюэллс Олд Бойз»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 11-го тура Примеры с «Осасуной» (4:0). Аргентинец посвятил его своему соотечественнику Диего Марадоне.

Месси снял футболку «Барселоны», под которой была майка «Ньюэллс Олд Бойз» с десятым номером на спине. За это он получил желтую карточку.

Марадона умер от сердечного приступа 25 ноября.

Диего играл за «Ньюэллс Олд Бойз» в 1993 году. Месси выступал за команду в детстве.