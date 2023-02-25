«Ньюэллс Олд Бойз» летом проведет переговоры с Месси

По окончании сезона нападающий «ПСЖ» Лионель Месси должен сыграть в выставочном матче, организованном в честь Макси Родригеса.

35-летний футболист получил приглашение от «Ньюэллс Олд Бойз» поучаствовать в товарищеской встрече.

Когда победитель ЧМ-2022 прилетит в Росарио, представители местного клуба собираются провести с ним переговоры о возможном возвращении.

Летом Месси может стать свободным агентом.

Он занимался в академии «Ньюэллс Олд Бойз» до перехода в «Барселону».

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