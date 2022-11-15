Месси рассказал, готов ли завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, готов ли он завершить карьеру «Ньюэллс Олд Бойз», воспитанником которого является.

«Это была мечта, которую я всегда хотел реализовать. Но я зависим от многих вещей. У меня семья, трое детей, в жизни произошли значительные перемены, которые затронули мою семью.

Я всe это преодолел, и мы чувствуем себя великолепно», – сказал Месси.

Месси – 6-кратный обладатель «Золотого мяча».

35-летний аргентинец сыграет на ЧМ-2022.

Это будет его пятый чемпионат мира в карьере.

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