Месси рассказал, готов ли завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

Я вам в прошлом посте про Месси и его ЗМ намекнул!
"6-кратный" он - обладатель Золотой бутсы, а Золотых мячей - 7 !!! Футбольный вы портал)))
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, готов ли он завершить карьеру «Ньюэллс Олд Бойз», воспитанником которого является.
«Это была мечта, которую я всегда хотел реализовать. Но я зависим от многих вещей. У меня семья, трое детей, в жизни произошли значительные перемены, которые затронули мою семью.
Я всe это преодолел, и мы чувствуем себя великолепно», – сказал Месси.
- Месси – 6-кратный обладатель «Золотого мяча».
- 35-летний аргентинец сыграет на ЧМ-2022.
- Это будет его пятый чемпионат мира в карьере.
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