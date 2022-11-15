Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Месси рассказал, готов ли завершить карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, готов ли он завершить карьеру «Ньюэллс Олд Бойз», воспитанником которого является.

    «Это была мечта, которую я всегда хотел реализовать. Но я зависим от многих вещей. У меня семья, трое детей, в жизни произошли значительные перемены, которые затронули мою семью.

    Я всe это преодолел, и мы чувствуем себя великолепно», – сказал Месси.

    • Месси – 6-кратный обладатель «Золотого мяча».
    • 35-летний аргентинец сыграет на ЧМ-2022.
    • Это будет его пятый чемпионат мира в карьере.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Месси: «Не думаю, что буду играть еще долгое время»
    Месси призвал не считать сборную Аргентины фаворитом ЧМ-2022
    Месси: «Есть минусы в том, чтобы быть Месси» 3
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2022 23:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +930

      ARSteven89 1 час назад

      Я вам в прошлом посте про Месси и его ЗМ намекнул!
      "6-кратный" он - обладатель Золотой бутсы, а Золотых мячей - 7 !!! Футбольный вы портал)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11