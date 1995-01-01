TNT Sports: Месси рассматривает возможность перехода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году

Журналист TNT Sports Мартин Кастилья в эфире телеканала заявил, что капитан «Барселоны» Лионель Месси может в следующем году вернуться в Аргентину.

По его информации, 32-летний футболист рассматривает вариант с переходом в «Ньюэллс Олд Бойз».