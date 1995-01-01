TNT Sports: Месси рассматривает возможность перехода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году

Да у журналюги фамилия говорящая, он против Барсы, просто сплетни распространяет .
Журналист TNT Sports Мартин Кастилья в эфире телеканала заявил, что капитан «Барселоны» Лионель Месси может в следующем году вернуться в Аргентину.
По его информации, 32-летний футболист рассматривает вариант с переходом в «Ньюэллс Олд Бойз».
- Ранее стало известно, что Месси имеет опцию расторжения контракта с «Барсой» в конце каждого сезона.
- В академии «Ньюэллс Олд Бойз» форвард занимался с 1995 по 2000 год, после чего уехал в Испанию.
Цифровой спортивный телеканал, вещающий в Аргентине. Транслирует половину матчей тура местного чемпионата.