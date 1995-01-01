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    TNT Sports: Месси рассматривает возможность перехода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году

    Журналист TNT Sports Мартин Кастилья в эфире телеканала заявил, что капитан «Барселоны» Лионель Месси может в следующем году вернуться в Аргентину.

    По его информации, 32-летний футболист рассматривает вариант с переходом в «Ньюэллс Олд Бойз».

    • Ранее стало известно, что Месси имеет опцию расторжения контракта с «Барсой» в конце каждого сезона.
    • В академии «Ньюэллс Олд Бойз» форвард занимался с 1995 по 2000 год, после чего уехал в Испанию.

    Источник: TNT Sports

    Цифровой спортивный телеканал, вещающий в Аргентине. Транслирует половину матчей тура местного чемпионата.

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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +2807

      TOL47 12 минут назад

      Да у журналюги фамилия говорящая, он против Барсы, просто сплетни распространяет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Armani nn 18 минут назад

      Ну я думаю врятли такое случится,покрайней мере в следующем году

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1486

      giluxa1963 38 минут назад

      для барсы это плюс если это правда

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +506

      Юрэс 57 минут назад

      198 % причина------ БАБЛО !!!!!!! ХА

      1
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      Рейтинг: +17

      Barçist > Юрэс 45 минут назад

      В нищей Аргентине,у них там опять дефолт.
      «Я был бы рад, но в нынешней ситуации затруднительно вернуться в Аргентину. Я думаю о детях. Тиаго вырастет и примет решение вместе с нами. Конечно, ему ничего не стоит поехать в Аргентину, но от этого легче не становится. Я был бы рад поиграть за «Ньюэллс».Я болею за «Ньюэллс» с детства, вся моя семья поддерживает их», – Месси .2019год.

      0
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      Рейтинг: +2785

      AtticusFinch > Юрэс 43 минуты назад

      Да ты гений))Нищий Олд Бойс потянет 150 миллионов на зарплату Месси ))

      1
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      Рейтинг: +3333

      Добрый Бобер > Юрэс 2 минуты назад

      Ему клуб во владение перейдёт?

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