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    Агент Еремич – о претензии «Ньюеллса» по Понсе: «Предлагал Эсекьеля без Романьоли. Потом подключился Цорн и захотел все решить сам»

    Агент Срджан Еремич, участвовавший в переговорах по трансферу Эсекиеля Понсе в «Спартак», высказался о претензии «Ньюэллз Олд Бойз» к «Роме» с требованием заплатить 2 миллиона евро в качестве компенсации.

    «Я предложил Понсе в «Спартак», потому что у меня налажены хорошие с клубом АЕК. Согласовав все с самим футболистом, предложил его селекционной службе «Спартака» еще до Томаса Цорна, без всякого Романьоли. Потом пришел Томас и подключился к переговорам. На стадии переговоров между клубами он захотел сам решить вопрос. И решил. Привлечение Романьоли произошло уже с его участием. Цорн закрыл сделку сам

    Думаю, что претензий к «Спартаку» быть не может — это только покупатель. Претензия к «Роме», которая должна была компенсировать деньги аргентинскому клубу. То, что вратарь стоил 20 тысяч, а за него заплатили 3-3,5 миллиона, это, конечно, странно. Но, опять же, я не юрист. В ФИФА разберутся», – сказал агент.

    Напомним, Понсе перешел в московский клуб за 3 миллиона евро, но клубы искусственно занизили его цену, чтобы «Рома» заплатила меньше комиссии. Оставшуюся сумму «Спартак» заплатил в виде трансфера вратаря Андреа Романьоли – около 2,5 миллионов евро, в то время, как его рыночная стоимость была всего 25 тысяч евро.

    • Понсе перешел в «Рому» в 2015 году, однако не сыграл там ни одного матча, на протяжении трех сезонов находясь в арендах.
    • Прошлым летом футболист стал игроком «Спартака», заключив контракт до 2024 года. В дебютном сезоне он забил девять голов в 26 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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