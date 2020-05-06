Агент Срджан Еремич, участвовавший в переговорах по трансферу Эсекьеля Понсе в «Спартак», высказался о претензии «Ньюэллз Олд Бойз» к «Роме» с требованием заплатить 2 миллиона евро в качестве компенсации.

«Я предложил Понсе в «Спартак», потому что у меня налажены хорошие с клубом АЕК. Согласовав все с самим футболистом, предложил его селекционной службе «Спартака» еще до Томаса Цорна, без всякого Романьоли. Потом пришел Томас и подключился к переговорам. На стадии переговоров между клубами он захотел сам решить вопрос. И решил. Привлечение Романьоли произошло уже с его участием. Цорн закрыл сделку сам

Думаю, что претензий к «Спартаку» быть не может — это только покупатель. Претензия к «Роме», которая должна была компенсировать деньги аргентинскому клубу. То, что вратарь стоил 20 тысяч, а за него заплатили 3-3,5 миллиона, это, конечно, странно. Но, опять же, я не юрист. В ФИФА разберутся», – сказал агент.

Напомним, Понсе перешел в московский клуб за 3 миллиона евро, но клубы искусственно занизили его цену, чтобы «Рома» заплатила меньше комиссии. Оставшуюся сумму «Спартак» заплатил в виде трансфера вратаря Андреа Романьоли – около 2,5 миллионов евро, в то время, как его рыночная стоимость была всего 25 тысяч евро.