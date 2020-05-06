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  • Агент Еремич – о претензии «Ньюэллса» по Понсе: «Предлагал Эсекьеля без Романьоли. Потом подключился Цорн и захотел все решить сам»

Агент Еремич – о претензии «Ньюэллса» по Понсе: «Предлагал Эсекьеля без Романьоли. Потом подключился Цорн и захотел все решить сам»

6 мая 2020, 17:12
9

Агент Срджан Еремич, участвовавший в переговорах по трансферу Эсекьеля Понсе в «Спартак», высказался о претензии «Ньюэллз Олд Бойз» к «Роме» с требованием заплатить 2 миллиона евро в качестве компенсации.

«Я предложил Понсе в «Спартак», потому что у меня налажены хорошие с клубом АЕК. Согласовав все с самим футболистом, предложил его селекционной службе «Спартака» еще до Томаса Цорна, без всякого Романьоли. Потом пришел Томас и подключился к переговорам. На стадии переговоров между клубами он захотел сам решить вопрос. И решил. Привлечение Романьоли произошло уже с его участием. Цорн закрыл сделку сам

Думаю, что претензий к «Спартаку» быть не может — это только покупатель. Претензия к «Роме», которая должна была компенсировать деньги аргентинскому клубу. То, что вратарь стоил 20 тысяч, а за него заплатили 3-3,5 миллиона, это, конечно, странно. Но, опять же, я не юрист. В ФИФА разберутся», – сказал агент.

Напомним, Понсе перешел в московский клуб за 3 миллиона евро, но клубы искусственно занизили его цену, чтобы «Рома» заплатила меньше комиссии. Оставшуюся сумму «Спартак» заплатил в виде трансфера вратаря Андреа Романьоли – около 2,5 миллионов евро, в то время, как его рыночная стоимость была всего 25 тысяч евро.

  • Понсе перешел в «Рому» в 2015 году, однако не сыграл там ни одного матча, на протяжении трех сезонов находясь в арендах.
  • Прошлым летом футболист стал игроком «Спартака», заключив контракт до 2024 года. В дебютном сезоне он забил девять голов в 26 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Рома Ньюэллс Олд Бойз Понсе Эсекьель
Комментарии (9)
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oyabun
1588777344
Как можно что то доказать? Рыночная стоимость определяется прежде всего тандемом "покупатель-продавец" и никто не вправе навязывать им другие цены. Захотели переплатить за Романьоли в 10, в 100 раз больше? Блажь покупателя! Имеют право.
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кто там
1588779746
Да уж) Цорн намутил и ограбил федуна) То краля - стоил на момент покупки 3млн, а купили за 12, тиля купили за 20 при стоимости в 12 где то. Отмыв бабла на лицо.
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vka1970
1588835810
Как я и говорил, подобная схема практически идеальна с точки зрения покупки - продажи. Афёра на лицо, но если ни кто проболтается, доказать коррупционный момент практически невозможно.Хреново, что Цорн, вслед за Измайловым вновь в трансферы лезет.Куда та кривая в своё время привела Измайлова, всегда помнить надо.
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