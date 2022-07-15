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Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге

В Австралии состоялся товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Мельбурн Виктори».

Англичане разгромили соперника со счетом 4:1.

Для «МЮ» это вторая подряд крупная победа после назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера.

Три дня назад «Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» (4:0) в Бангкоке.

Товарищеский матч

Мельбурн Виктори – Манчестер Юнайтед – 1:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Икономидис, 5; 1:1 – Мактоминей, 43; 1:2 – Марсьяль, 45+1; 1:3 – Рэшфорд, 78; 1:4 – Лупанку (в свои ворота), 90.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +4866

    ySS 16 минут назад

    Теперича МУ всех в АПЛе вынесет)

    0
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    Рейтинг: +1097

    jek718875 50 минут назад

    В прошлом сезоне Спартак громил всех в предсезонке, а потом обкакался в чемпионате

    0
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    Рейтинг: +2017

    LOKOfanatik19 1 час назад

    Пока начало перспективное...

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