Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Мельбурн Виктори». Это вторая подряд крупная победа при тен Хаге

В Австралии состоялся товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Мельбурн Виктори».

Англичане разгромили соперника со счетом 4:1.

Для «МЮ» это вторая подряд крупная победа после назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера.

Три дня назад «Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» (4:0) в Бангкоке.

Товарищеский матч

Мельбурн Виктори – Манчестер Юнайтед – 1:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Икономидис, 5; 1:1 – Мактоминей, 43; 1:2 – Марсьяль, 45+1; 1:3 – Рэшфорд, 78; 1:4 – Лупанку (в свои ворота), 90.