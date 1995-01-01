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    Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер упомянул бывшего полузащитника клуба Кейсуке Хонду по время пресс-конференции, посвященной подписанию спонсорского контракта с компанией Hyundai.

    – Что получит ЦСКА от этого сотрудничества?

    – Мы не будем называть цифры. Сейчас контракт был подписан в кратчайшие сроки. Он будет дополняться. И компания, и клуб довольны сотрудничеством. Конечно, мы хотели бы получать побольше, компания – платить поменьше. Автопроизводитель не будет содержать клуб. Но сотрудничество пойдет на пользу обеим сторонам.

    – Кто будет лицом бренда со стороны игроков?

    – Хонду вернем. (Смех в зале). Было бы очень прикольно, если бы Кейсуке рекламировал Hyundai. Возвратим японца, отыграет еще какой-то срок.

    • Кейсуке выступал за ЦСКА с 2010 по 2013-й год.
    • Hyundai уже был партнером ЦСКА с 2011-го по 2016 год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1353

      TOMSON 1 час назад

      Вспоминая, как уходил Хонда, надеюсь это шутка

      1
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    • ...
      Рейтинг: +28

      From1945 1 час назад

      Чего не с мерсюками - там выбор игроков намного больше!

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