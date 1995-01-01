Гинер – о контракте ЦСКА с корейским автоконцерном: «Вернем Хонду»

Президент ЦСКА Евгений Гинер упомянул бывшего полузащитника клуба Кейсуке Хонду по время пресс-конференции, посвященной подписанию спонсорского контракта с компанией Hyundai.

– Что получит ЦСКА от этого сотрудничества?

– Мы не будем называть цифры. Сейчас контракт был подписан в кратчайшие сроки. Он будет дополняться. И компания, и клуб довольны сотрудничеством. Конечно, мы хотели бы получать побольше, компания – платить поменьше. Автопроизводитель не будет содержать клуб. Но сотрудничество пойдет на пользу обеим сторонам.

– Кто будет лицом бренда со стороны игроков?

– Хонду вернем. (Смех в зале). Было бы очень прикольно, если бы Кейсуке рекламировал Hyundai. Возвратим японца, отыграет еще какой-то срок.