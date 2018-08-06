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    Хонда официально перешел в «Мельбурн»

    Японский полузащитник Кейсуке Хонда, известный в России по выступлению в составе ЦСКА, продолжит карьеру в чемпионате Австралии.

    Бывший полузащитник «Милана» подписал контракт с «Мельбурн Виктори». Соглашение рассчитано на 1 год. Ранее сообщалось, что зарплата японца в новом клубе составит 2,9 миллиона долларов.

    Последним клубом японца была «Пачука», за которую он играл с 2017 по 2018 год.

    Источник: Twitter

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    06.08.2018 09:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 7 августа 2018, 11:33

      Красивый город ,экзотическая страна. Там играть ему будет приятно.

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 6 августа 2018, 15:37

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 августа 2018, 10:12

      А неофициально с кенгуру гоняет в австралийский футбол...

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 августа 2018, 10:01

      Всей Австралией деньги собирали)

      2
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