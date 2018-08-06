Хонда официально перешел в «Мельбурн»

Японский полузащитник Кейсуке Хонда, известный в России по выступлению в составе ЦСКА, продолжит карьеру в чемпионате Австралии.

Бывший полузащитник «Милана» подписал контракт с «Мельбурн Виктори». Соглашение рассчитано на 1 год. Ранее сообщалось, что зарплата японца в новом клубе составит 2,9 миллиона долларов.

Последним клубом японца была «Пачука», за которую он играл с 2017 по 2018 год.