Хонда официально перешел в «Мельбурн»

Красивый город ,экзотическая страна. Там играть ему будет приятно.
Японский полузащитник Кейсуке Хонда, известный в России по выступлению в составе ЦСКА, продолжит карьеру в чемпионате Австралии.
Бывший полузащитник «Милана» подписал контракт с «Мельбурн Виктори». Соглашение рассчитано на 1 год. Ранее сообщалось, что зарплата японца в новом клубе составит 2,9 миллиона долларов.
Последним клубом японца была «Пачука», за которую он играл с 2017 по 2018 год.
Welcome to Melbourne, @kskgroup2017! ようこそメルボルンへ、ケイスケ。 Details: https://t.co/fPseKvikMG #MVFC #OurVictory pic.twitter.com/vVPCfyMw2C— Melbourne Victory (@gomvfc) 6 августа 2018 г.