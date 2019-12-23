Хонда может перейти в «Рубин». Сегодня японец покинул «Витесс»

Бывший полузащитник «Витесса» Кейсуке Хонда рассматривает вариант с возвращением в Россию.

По информации ФАН, японец может оказаться в «Рубине», который на прошлой неделе возглавил Леонид Слуцкий.

Сообщается, что 33-летний футболист может заключить с казанским клубом контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год.