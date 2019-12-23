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  • Хонда может перейти в «Рубин». Сегодня японец покинул «Витесс»

Хонда может перейти в «Рубин». Сегодня японец покинул «Витесс»

23 декабря 2019, 23:30
20

Бывший полузащитник «Витесса» Кейсуке Хонда рассматривает вариант с возвращением в Россию.

По информации ФАН, японец может оказаться в «Рубине», который на прошлой неделе возглавил Леонид Слуцкий.

Сообщается, что 33-летний футболист может заключить с казанским клубом контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год.

  • Хонда в начале ноября присоединился к «Витессу» по приглашению Слуцкого.
  • Сегодня стало известно о расторжении соглашения между игроком и голландским клубом.
  • Хонда играл под руководством Слуцкого еще в ЦСКА.

Источник: «Федеральное агентство новостей»

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Рубин Витесс Хонда Кейсуке
Комментарии (20)
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CSKA57
1577133815
Зачем он Слуцкому?
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Из Твери Леха
1577133886
Вот это цирк). Отработанный Хонда и по совместительству тренер Камбоджи снова едет играть под руководство физрука. Рубин, я сам сочувствую.
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Lester84
1577135146
Слуцкий похоже от Бердыева опылился - таскать за собой бродячих артистов. Хонда, Набабкин на подходе, кто следующий?
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bset
1577135474
Только Слуцкому и нужен. Без него будет без работы сидеть, вот и бегает.
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general.lizyukov
1577137130
Ну, если пинать штрафные не разучился - можно посмотреть. Бегать он никогда не умел. И бороться не любил.
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серега кашин
1577138477
зачем нужен этот списанный товар
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El_Chori
1577140236
Уже какой-то хентай начался. Не нравится мне это
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yegor.shadrin
1577140330
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Дядя Серёжа
1577174210
Сколько я про него слышу - пора уже харакири бутсам делать.
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Spinorr
1577181450
"Очень нужные листья моркови" - татарская пословица.
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