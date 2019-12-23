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    Хонда может перейти в «Рубин». Сегодня японец покинул «Витесс»

    Бывший полузащитник «Витесса» Кейсуке Хонда рассматривает вариант с возвращением в Россию.

    По информации ФАН, японец может оказаться в «Рубине», который на прошлой неделе возглавил Леонид Слуцкий.

    Сообщается, что 33-летний футболист может заключить с казанским клубом контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год.

    • Хонда в начале ноября присоединился к «Витессу» по приглашению Слуцкого.
    • Сегодня стало известно о расторжении соглашения между игроком и голландским клубом.
    • Хонда играл под руководством Слуцкого еще в ЦСКА.

    Источник: «Федеральное агентство новостей»

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    23.12.2019 23:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2322

      Alekxei Z. 4 минуты назад

      Это смех...Слуцкий его усыновил что ли ???

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      Рейтинг: +1012

      Из Твери Леха 18 минут назад

      Вот это цирк). Отработанный Хонда и по совместительству тренер Камбоджи снова едет играть под руководство физрука. Рубин, я сам сочувствую.

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      Рейтинг: +1203

      CSKA57 19 минут назад

      Зачем он Слуцкому?

      0
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      Рейтинг: +1032

      Серж 69 20 минут назад

      Что-то Хонда за Слуцким как привязанный бегает.Будет ли в Рубине толк от него?В Цска неплохо играл,но потом сдулся что-то,где только не мотался,да и капризный он слишком.Кстати,в Витессе не и за него ли конфликт разгорелся,он пришёл и начались там шатания,Лёня встрял,возможно,за него,да сам и поплатился,слили его.Ведь сейчас Витесс играет очень хорошо,просто преобразился.

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