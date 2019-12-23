Хонда может перейти в «Рубин». Сегодня японец покинул «Витесс»

Бывший полузащитник «Витесса» Кейсуке Хонда рассматривает вариант с возвращением в Россию.
По информации ФАН, японец может оказаться в «Рубине», который на прошлой неделе возглавил Леонид Слуцкий.
Сообщается, что 33-летний футболист может заключить с казанским клубом контракт до конца сезона с опцией продления еще на один год.
- Хонда в начале ноября присоединился к «Витессу» по приглашению Слуцкого.
- Сегодня стало известно о расторжении соглашения между игроком и голландским клубом.
- Хонда играл под руководством Слуцкого еще в ЦСКА.
Источник: «Федеральное агентство новостей»
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