«Я больше не должен играть здесь». Хонда покинул «Витесс» спустя полтора месяца после прихода

Голландский «Витесс» расторг контракт с полузащитником Кейсуке Хондой. Он пришел в команду в ноябре, когда ее еще тренировал Леонид Слуцкий.
«Я чувствую ответственность за уход Слуцкого. Поэтому думаю, что больше не должен играть здесь. Ценю, как ко мне относились в Витессе», – сказал японец.
- Хонда выступал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2010 по 2013 год (94 матча в РПЛ, 20 голов).
- Японец в ноябре был свободным агентом после ухода из австралийского «Мельбурн Виктори».
- В Эредивизие Хонда провел четыре матча.
Источник: официальный сайт «Витесса»