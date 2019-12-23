Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Я больше не должен играть здесь». Хонда покинул «Витесс» спустя полтора месяца после прихода

«Я больше не должен играть здесь». Хонда покинул «Витесс» спустя полтора месяца после прихода

23 декабря 2019, 13:58
3

Голландский «Витесс» расторг контракт с полузащитником Кейсуке Хондой. Он пришел в команду в ноябре, когда ее еще тренировал Леонид Слуцкий.

«Я чувствую ответственность за уход Слуцкого. Поэтому думаю, что больше не должен играть здесь. Ценю, как ко мне относились в Витессе», – сказал японец.

  • Хонда выступал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2010 по 2013 год (94 матча в РПЛ, 20 голов).
  • Японец в ноябре был свободным агентом после ухода из австралийского «Мельбурн Виктори».
  • В Эредивизие Хонда провел четыре матча.

Источник: официальный сайт «Витесса»
Голландия. Эредивизие Витесс Хонда Кейсуке
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1577105064
Рванул в Казань.
Ответить
Boeung777
1577119456
Давай в рубин...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+