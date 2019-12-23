«Я больше не должен играть здесь». Хонда покинул «Витесс» спустя полтора месяца после прихода

Голландский «Витесс» расторг контракт с полузащитником Кейсуке Хондой. Он пришел в команду в ноябре, когда ее еще тренировал Леонид Слуцкий.

«Я чувствую ответственность за уход Слуцкого. Поэтому думаю, что больше не должен играть здесь. Ценю, как ко мне относились в Витессе», – сказал японец.