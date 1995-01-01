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    «Я больше не должен играть здесь». Хонда покинул «Витесс» спустя полтора месяца после прихода

    Голландский «Витесс» расторг контракт с полузащитником Кейсуке Хондой. Он пришел в команду в ноябре, когда ее еще тренировал Леонид Слуцкий.

    «Я чувствую ответственность за уход Слуцкого. Поэтому думаю, что больше не должен играть здесь. Ценю, как ко мне относились в Витессе», – сказал японец.

    • Хонда выступал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2010 по 2013 год (94 матча в РПЛ, 20 голов).
    • Японец в ноябре был свободным агентом после ухода из австралийского «Мельбурн Виктори».
    • В Эредивизие Хонда провел четыре матча.

    Источник: официальный сайт «Витесса»

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