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  • Globo: «Ботафого» согласовал контракт с Хондой. Клуб предоставит японцу бронированный авто и личного тренера

Globo: «Ботафого» согласовал контракт с Хондой. Клуб предоставит японцу бронированный авто и личного тренера

30 января 2020, 19:29
2

Полузащитник Кейсуке Хонда вскоре подпишет контракт с бразильским «Ботафого», пишет Globo Esporte. Все условия согласованы.

Клуб согласился предоставить Хонде бронированный автомобиль, а также личного тренера (его услуги игрок будет оплачивать сам). Официально о сделке должны объявить в течение суток.

Источник: Globo Esporte
Бразилия. Серия А Ботафого Хонда Кейсуке
Комментарии (2)
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portero
1580418685
Эээ клубу нужен японец, а не игрок?
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zigbert
1580584660
И занесло же его. Там больших бабок не заработаешь.
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