Globo: «Ботафого» согласовал контракт с Хондой. Клуб предоставит японцу бронированный авто и личного тренера

Полузащитник Кейсуке Хонда вскоре подпишет контракт с бразильским «Ботафого», пишет Globo Esporte. Все условия согласованы.

Клуб согласился предоставить Хонде бронированный автомобиль, а также личного тренера (его услуги игрок будет оплачивать сам). Официально о сделке должны объявить в течение суток.