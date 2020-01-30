Globo: «Ботафого» согласовал контракт с Хондой. Клуб предоставит японцу бронированный авто и личного тренера

Полузащитник Кейсуке Хонда вскоре подпишет контракт с бразильским «Ботафого», пишет Globo Esporte. Все условия согласованы.
Клуб согласился предоставить Хонде бронированный автомобиль, а также личного тренера (его услуги игрок будет оплачивать сам). Официально о сделке должны объявить в течение суток.
- 23 декабря Хонда покинул «Витесс» и с тех пор является свободным агентом.
- По информации ФАН, хавбек мог оказаться в «Рубине».
- Игрок наиболее известен по выступлениям за ЦСКА и «Милан».
Источник: Globo Esporte