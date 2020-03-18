Хонда – первый футболист в истории, забивавший на пяти континентах

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, ныне выступающий за «Ботафого», установил рекорд.
Японец забил гол в дебютном матче за клуб из Бразилии, реализовав пенальти в игре против «Бангу».
Хонда стал первым футболистом в истории, который забивал на пяти континентах.
- Хонда выступал в Японии за «Нагоя Грампус», в Голландии за «Венло» и «Витесс», в России за ЦСКА, в Италии за «Милан», в Мексике за «Пачуку», в Австралии за «Мельбурн Виктори».
- В 2010 году игрок дважды забил на чемпионате мира, который проходил в ЮАР.
Источник: AS
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