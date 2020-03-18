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  • Хонда – первый футболист в истории, забивавший на пяти континентах

Хонда – первый футболист в истории, забивавший на пяти континентах

18 марта 2020, 10:41
7

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, ныне выступающий за «Ботафого», установил рекорд.

Японец забил гол в дебютном матче за клуб из Бразилии, реализовав пенальти в игре против «Бангу».

Хонда стал первым футболистом в истории, который забивал на пяти континентах.

  • Хонда выступал в Японии за «Нагоя Грампус», в Голландии за «Венло» и «Витесс», в России за ЦСКА, в Италии за «Милан», в Мексике за «Пачуку», в Австралии за «Мельбурн Виктори».
  • В 2010 году игрок дважды забил на чемпионате мира, который проходил в ЮАР.

Источник: AS
Бразилия. Серия А Ботафого Хонда Кейсуке
Комментарии (7)
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acor94
1584520389
Тогда получается на 6 континентах))
В Азии - Япония В Европе - Италия В Австралии В Северной Америке - Мексика В Южной Америке - Бразилия В Африке - ЧМ ЮАР
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LAY394
1584536647
Ну устроил бы матч в Антарктиде для полного набора
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