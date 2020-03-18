Хонда – первый футболист в истории, забивавший на пяти континентах

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, ныне выступающий за «Ботафого», установил рекорд.

Японец забил гол в дебютном матче за клуб из Бразилии, реализовав пенальти в игре против «Бангу».

Хонда стал первым футболистом в истории, который забивал на пяти континентах.