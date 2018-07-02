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Кейсуке Хонда
Статистика
Кейсуке Хонда - статистика
Завершил карьеру
13 июня 1986 (40), Осака
#3 | Полузащитник
182 см | 76 кг
Япония
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Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Чемпионат мира 2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
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Италия. Серия А 2013/2014
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Суперкубок России 2010
Чемпионат мира 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Япония
3
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/8 финала
Бельгия
3 : 2
02.07.2018
Япония
81' - 90'
Чемпионат мира, 3 тур
Япония
0 : 1
28.06.2018
Польша
Был в запасе
Чемпионат мира, 2 тур
Сенегал
2 : 2
24.06.2018
Япония
72' - 90'
78'
Чемпионат мира, 1 тур
Колумбия
1 : 2
19.06.2018
Япония
70' - 90'
73'
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