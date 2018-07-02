Статистика по турнирам

Голландия. Эредивизие 2019/2020 Чемпионат мира 2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Copa del Sol 2013 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Суперкубок России 2013 Товарищеские матчи 2013 Лига Европы 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Суперкубок России 2011 Copa del Sol 2010 Лига Европы 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Суперкубок России 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Чемпионов 2009/2010