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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Япония - Польша
Япония - Польша: обзор матча 28 июня 2018
Япония
28.06.2018, четверг, 17:00
Чемпионат мира, группа H, 3 тур
0 : 1
Завершен
Польша
60'
Я. Беднарек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Япония - Польша
Замена
М. Хасебе
️️️️
Й. Муто
82'
80'
Замена
С. Пешко
️️️️
Р. Курзава
79'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
П. Зелински
Желтая карточка
Т. Макино
66'
Замена
Т. Инуи
️️️️
Т. Усами
65'
60'
ГОЛ! 0:1!
Я. Беднарек
Пас отдал
Р. Курзава
Замена
Ю. Осако
️️️️
С. Оказаки
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
20
Томоаки Макино
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
11
Такаши Усами
ЦП
16
Хотару Ямагучи
ЦП
7
Гаку Сибасаки
ЦП
18
Синджи Оказаки
ЦФ
13
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Акира Нисино
Польша
15
Камиль Глик
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Яцек Горальски
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Япония
12
Масааки Хигасигути
ВР
23
Косуке Накамура
ВР
17
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Наомити Уэда
ЦЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
6
Ватару Эндо
ОП
18
Рета Осима
ЦП
4
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Генки Харагучи
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
15
Юя Осако
ЦФ
Польша
12
Бартош Биалковски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
2
Михал Пождан
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
14
Лукаш Теодорчик
ЦФ
3-2-3-2
1
Кавашима
20
Макино
21
Сакаи
22
Йошида
5
Нагатомо
19
Сакаи
11
Усами
16
Ямагучи
7
Сибасаки
13
Муто
18
Оказаки
3-1-3-2
15
Глик
3
Енджейчик
18
Берешиньски
5
Беднарек
10
Крыховяк
6
Горальски
10
Зелински
11
Гросицки
9
Левандовски
21
Курзава
13
Муто
17
Хасебе
17
Хасебе
13
Муто
11
Усами
14
Инуи
14
Инуи
11
Усами
18
Оказаки
15
Осако
15
Осако
18
Оказаки
21
Курзава
17
Пешко
17
Пешко
21
Курзава
10
Зелински
14
Теодорчик
14
Теодорчик
10
Зелински
Остались в запасе
Япония
Польша
12
Масааки Хигасигути
ВР
23
Косуке Накамура
ВР
18
Рета Осима
ЦП
6
Ватару Эндо
ОП
5
Наомити Уэда
ЦЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
4
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Генки Харагучи
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Акира Нисино
12
Бартош Биалковски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Михал Пождан
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Остались в запасе
12
Масааки Хигасигути
ВР
23
Косуке Накамура
ВР
18
Рета Осима
ЦП
6
Ватару Эндо
ОП
5
Наомити Уэда
ЦЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
4
Кейсуке Хонда
ЦП
8
Генки Харагучи
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Остались в запасе
12
Бартош Биалковски
ВР
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Михал Пождан
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
24
Давид Ковнацки
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Акира Нисино
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Япония - Польша
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Главный судья:
Жанни Сиказве
Стадион:
Волгоград Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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