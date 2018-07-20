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    Акира Нисино

    Тренер
    Имя Акира
    Фамилия Нисино
    Гражданство Япония
    Дата рождения 7 апреля 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Япония 4 1 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.06.2018 Колумбия 1 : 2 Япония
    28.06.2018 Япония 0 : 1 Польша
    02.07.2018 Бельгия 3 : 2 Япония
    24.06.2018 Сенегал 2 : 2 Япония
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