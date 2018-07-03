Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прокомментировал результат матча 1/8 финала ЧМ против Бельгии (2:3).

«Мы не просто хорошо сыграли — мы очень хорошо сыграли. Хотели победить, решительно были настроены на то, чтобы выбить Бельгию из турнира. Наша команда достаточно сильна. У нас было несколько планов на игру. Начали очень неплохо, но к концу матча пропустили. Скажу честно: это была неожиданность для нас.

При счете 2:0 я не менял игроков и мы очень хотели забить еще. Мы контролировали мяч и контролировали игру. На определенном этапе Бельгия перехватила инициативу, подняла темп ровно тогда, когда это было нужно. В конце они нас переиграли. Мы столкнулись с Бельгией во всей ее красе.

Что я сказал игрокам после поражения? Сходите в душ. Они были в шоке, стояли и не двигались. После того как мы вернемся в гостиницу, я поговорю с ними более подробно.

Я очень разочарован, я просто убит результатом. Может быть, это какие-то мои решения оказались ошибочными, из-за которых мы упустили нить игры. Если же говорить о турнире в целом, то я крайне доволен своими футболистами. Это был хороший турнир для нас. Мы все выложились больше, чем на сто процентов», – сказал Нисино.

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