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  • Тренер Японии – после поражения от Бельгии: «Я убит результатом. Хотели выбить Бельгию»

Тренер Японии – после поражения от Бельгии: «Я убит результатом. Хотели выбить Бельгию»

3 июля 2018, 01:26
12

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прокомментировал результат матча 1/8 финала ЧМ против Бельгии (2:3).

«Мы не просто хорошо сыграли — мы очень хорошо сыграли. Хотели победить, решительно были настроены на то, чтобы выбить Бельгию из турнира. Наша команда достаточно сильна. У нас было несколько планов на игру. Начали очень неплохо, но к концу матча пропустили. Скажу честно: это была неожиданность для нас.

При счете 2:0 я не менял игроков и мы очень хотели забить еще. Мы контролировали мяч и контролировали игру. На определенном этапе Бельгия перехватила инициативу, подняла темп ровно тогда, когда это было нужно. В конце они нас переиграли. Мы столкнулись с Бельгией во всей ее красе.

Что я сказал игрокам после поражения? Сходите в душ. Они были в шоке, стояли и не двигались. После того как мы вернемся в гостиницу, я поговорю с ними более подробно.

Я очень разочарован, я просто убит результатом. Может быть, это какие-то мои решения оказались ошибочными, из-за которых мы упустили нить игры. Если же говорить о турнире в целом, то я крайне доволен своими футболистами. Это был хороший турнир для нас. Мы все выложились больше, чем на сто процентов», – сказал Нисино.

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Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Япония Бельгия Нисино Акира
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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CskaMoscovv
1530570631
Да, японцы очень достойно выступили на турнире
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AZ
1530573311
Вы большие молодцы! Очень жаль, что так вышло в конце... Как минимум по игре заслуживали дополнительного времени... Замечательная сборная с неменее замечательными болельщиками!
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zabor4ik
1530574000
В данном случае нужно радоваться полученному бесценному опыту, а не сокрушаться и вешать нос, сегодня Бельгия объективно сильнее Японии, что и доказала.
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alex1951
1530585618
При счете 2-0 ,грешным делом подумал,что дело в шляпе и ,,аревуар,, бельгийцам... но 2 гола подряд ,со второго этажа,надломили низкорослых самураев.... Но все равно ,,Банзай!,, им,потрепали нервы хорошо так ,дьяволятам...
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Fin035
1530590523
Японцы красавчики!
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Aseke_84
1530591301
Молодцы японцы! Никто не ожидал такого от них. Они достойно выступили на ЧМ!
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Cules2013
1530598016
Надо было сушить игру, а не бежать 3-й забивать.
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dovakin
1530599475
Я восхищен Японией и ее тренером! Тот матч надолго останется в памяти. Жаль, что это был хотя бы не полуфинал ЧМ.
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OfaZavr
1530605001
японцы большие молодцы, и как бы обидно не было все равно должны гордиться собой за выступление на ЧМ и особенно за игру с бельгийцами.
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zigbert
1530606451
За это поражение никто их не упрекнет.
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