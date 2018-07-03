Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер Японии – после поражения от Бельгии: «Я убит результатом. Хотели выбить Бельгию»

    Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прокомментировал результат матча 1/8 финала ЧМ против Бельгии (2:3).

    «Мы не просто хорошо сыграли — мы очень хорошо сыграли. Хотели победить, решительно были настроены на то, чтобы выбить Бельгию из турнира. Наша команда достаточно сильна. У нас было несколько планов на игру. Начали очень неплохо, но к концу матча пропустили. Скажу честно: это была неожиданность для нас.

    При счете 2:0 я не менял игроков и мы очень хотели забить еще. Мы контролировали мяч и контролировали игру. На определенном этапе Бельгия перехватила инициативу, подняла темп ровно тогда, когда это было нужно. В конце они нас переиграли. Мы столкнулись с Бельгией во всей ее красе.

    Что я сказал игрокам после поражения? Сходите в душ. Они были в шоке, стояли и не двигались. После того как мы вернемся в гостиницу, я поговорю с ними более подробно.

    Я очень разочарован, я просто убит результатом. Может быть, это какие-то мои решения оказались ошибочными, из-за которых мы упустили нить игры. Если же говорить о турнире в целом, то я крайне доволен своими футболистами. Это был хороший турнир для нас. Мы все выложились больше, чем на сто процентов», – сказал Нисино.

    Самый необычный гол ЧМ-2018. Кажется, он пасовал

    Фантастический камбэк сборной Бельгии. Эмоции зашкаливают

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2018 01:26
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 11:27

      За это поражение никто их не упрекнет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 11:03

      японцы большие молодцы, и как бы обидно не было все равно должны гордиться собой за выступление на ЧМ и особенно за игру с бельгийцами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      dovakin 3 июля 2018, 09:31

      Я восхищен Японией и ее тренером! Тот матч надолго останется в памяти. Жаль, что это был хотя бы не полуфинал ЧМ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 июля 2018, 09:06

      Надо было сушить игру, а не бежать 3-й забивать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 07:27

      Сенегальские шаманы перед игрой,запаслись куклами вуду...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Aseke_84 3 июля 2018, 07:15

      Молодцы японцы! Никто не ожидал такого от них. Они достойно выступили на ЧМ!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 3 июля 2018, 07:02

      Японцы красавчики!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +392

      A-Den 3 июля 2018, 06:58

      Азиаты радуют на ЧМ. Бесполезная игра с Польшей аукнулась)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11477

      alex1951 3 июля 2018, 05:40

      При счете 2-0 ,грешным делом подумал,что дело в шляпе и ,,аревуар,, бельгийцам...
      но 2 гола подряд ,со второго этажа,надломили низкорослых самураев....
      Но все равно ,,Банзай!,, им,потрепали нервы хорошо так ,дьяволятам...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      zabor4ik 3 июля 2018, 02:26

      В данном случае нужно радоваться полученному бесценному опыту, а не сокрушаться и вешать нос, сегодня Бельгия объективно сильнее Японии, что и доказала.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11