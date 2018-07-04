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    Клинсманн может сменить Нисино в сборной Японии

    Экс-главный тренер сборной США Юрген Клинсманн может возглавить Японию. Как сообщает Sports Nippon, 53-летний специалист – основной кандидат на эту должность.

    Ожидается, что главный тренер азиатской команды Акиро Нисино покинет свой пост после вылета в 1/8 чемпионата мира-2018 от Бельгии (2:3).

    Клинсманн руководил сборной США с 2011 года. В ноябре 2016 года был отправлен в отставку после двух подряд поражений на старте отборочного этапа к ЧМ-2018. На турнир американцы в итоге не попали.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2018 17:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 июля 2018, 21:50

      А зачем тренера менять? Это их какие-то японские штучки, сэппуку там ему ещё не предлагали случайно?) Многие японцам пророчили вылет ещё на групповой стадии, а они одной ногой зашли в 1/4. Радоваться надо, что в стране есть такие качественные коучи. Пусть работает дальше.
      А Клинсманн, по-моему, себя полностью исчерпал. Последние годы работы со сборной США просто позорные, как по результату, так и в смысле скандала с местными футбольными чиновниками. Свой путь развития нужно искать (уже нашли, собственно), а не пригревать нахлебников из-за рубежа. Уж нам-то поверьте.

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