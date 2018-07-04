Клинсманн может сменить Нисино в сборной Японии

Экс-главный тренер сборной США Юрген Клинсманн может возглавить Японию. Как сообщает Sports Nippon, 53-летний специалист – основной кандидат на эту должность.

Ожидается, что главный тренер азиатской команды Акиро Нисино покинет свой пост после вылета в 1/8 чемпионата мира-2018 от Бельгии (2:3).

Клинсманн руководил сборной США с 2011 года. В ноябре 2016 года был отправлен в отставку после двух подряд поражений на старте отборочного этапа к ЧМ-2018. На турнир американцы в итоге не попали.