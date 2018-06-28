Главный тренер сборной Японии Акира Нисино прокомментировал результат матча 3-го тура группового этапа ЧМ против Польши (0:1).

«Это было серьезное решение – играть на удержание мяча. Но что было бы, если бы пошло что-то не так? Мне нужно было убедиться, что на нашей половине поля ничего серьезного не произойдет.

Конечно, мы не хотели позволить полякам сохранить победный счет. Пытались атаковать по возможности. Но важно было соблюсти баланс.

В некоторой степени наши игроки были удовлетворены счетом 0:1. Я рассчитывал на результат другого матча. Я сказал своим игрокам действовать так. Наверное, я прав, раз мы вышли из группы.

Может, меня кто-то осудит за такую игру, но у меня не было других планов. Я следил за игрой в параллельной встрече. Знаю, что болельщики свистели. Сожалею, но я принял решение играть именно так, как мы играли», – сказал Сиссе.

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