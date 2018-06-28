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    Сенегал вылетел из-за желтых карточек. Такого еще не было


    4
    Голосов: 4
    28.06.2018 19:00
    Против африканцев оказались только правила.

    Япония и Сенегал перед заключительным туром набирали одинаковое количество очков. В очной встрече они сыграли 2:2, а до этого с одинаковым счетом 2:1 обыграли Колумбию и Польшу. В третьих матчах группы все тоже вышло идентично. Минимальные поражения Японии и Сенегала вывели на первое место Колумбию, а без плей-офф оставили именно сенегальцев.

    Так получилось из-за правил. По количеству забитых мячей, личным встречам и разнице у Японии и Сенегала одинаковые показатели. Следующим критерием идут желтые карточки. Их сенегальские игроки набрали больше (6 против 4), поэтому и вылетели. Такая вот запутанная ситуация, которая сложилась в пользу японцев. Сенегал сейчас жалко больше всего.

    Такое произошло впервые в истории чемпионатов мира.

    Все карточки Сенегала:

    • Матч с Польшей, 49 минута, Сане (подножка)
    • Матч с Польшей, 72 минута, Гуйе (подножка)
    • Матч с Японией, 59 минута, Ньянг (толчок)
    • Матч с Японией, 90 минута, Сабали (подножка)
    • Матч с Японией, 91 минута, Н'Дойе (толчок)
    • Матч с Колумбией, 51 минута, Ньянг (грубость)

    В такой ситуации называют решающей именно заключительные минуты матча с Японией.

    И вот этот момент из матча против Колумбии. Тут судья мог поставить пенальти, но ему не помогла даже система VAR.

    В соцсетях уже пошла реакция:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +8836

      vladik12 16 июня 2019, 12:36

      Правила есть правила. Они утверждаются совместно с командами, Сенегал никаких недовольств не выражал, так что все по делу и справедливо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 30 июня 2018, 15:55

      Жалко Сенегала

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 29 июня 2018, 19:24

      из-за каких-то карточек жаль сенегал

      1
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 29 июня 2018, 12:56

      Жалко сенегальцев, хорошая команда. Посмотрел бы с удовольствием на игру с их участием на чемпионате далее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +507

      Arrow10 29 июня 2018, 09:37

      Все эти реформы в футболе , потихоньку убивают его

      0
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Arrow10 29 июня 2018, 10:12

      А ты углубись - желтые карточки----грубая игра----травма на год----сломанная карьера или порванная мечта человека. Все верно делают, не сразу приживется, но верно.

      0
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 29 июня 2018, 09:19

      А в таблице на бомбардире Сенегал в 1/8...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 29 июня 2018, 09:05

      печалька...

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 29 июня 2018, 00:05

      Пипец, придумали же. Жаль Сенегал, очень интересная команда.

      0
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      Рейтинг: +64

      Freaky 28 июня 2018, 23:06

      В последнее время желание интересоваться футболом было и так все меньше и меньше, а тут такое. Где спортивный принцип?
      В такой ситуации, по сути все решают судьи. Например, если бы работали совсем другие судьи на этих матчах, то и количество карточек было бы совсем другое.
      Как можно было до такого додуматься!
      Раньше следующим критерием после количества забитых мячей был рейтинг ФИФА. Хотя могли бы прибегнуть к давно проверенному способу, который существует в отборочных турнирах: не учитывать результаты игр с командой, занявшей в группе последнее место.

      0
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      Рейтинг: +6

      чепушило 28 июня 2018, 22:01

      Админы исправьте турнирную таблицу тогда, Япония у вас на вылете

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