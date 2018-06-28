Сенегал вылетел из-за желтых карточек. Такого еще не было

Против африканцев оказались только правила.

Япония и Сенегал перед заключительным туром набирали одинаковое количество очков. В очной встрече они сыграли 2:2, а до этого с одинаковым счетом 2:1 обыграли Колумбию и Польшу. В третьих матчах группы все тоже вышло идентично. Минимальные поражения Японии и Сенегала вывели на первое место Колумбию, а без плей-офф оставили именно сенегальцев.

Так получилось из-за правил. По количеству забитых мячей, личным встречам и разнице у Японии и Сенегала одинаковые показатели. Следующим критерием идут желтые карточки. Их сенегальские игроки набрали больше (6 против 4), поэтому и вылетели. Такая вот запутанная ситуация, которая сложилась в пользу японцев. Сенегал сейчас жалко больше всего.

Такое произошло впервые в истории чемпионатов мира.

twit text — Senegal Football(@SenegalFootball)28 июня 2018 г.

Все карточки Сенегала:

Матч с Польшей, 49 минута, Сане (подножка)

Матч с Польшей, 72 минута, Гуйе (подножка)

Матч с Японией, 59 минута, Ньянг (толчок)

Матч с Японией, 90 минута, Сабали (подножка)

Матч с Японией, 91 минута, Н'Дойе (толчок)

Матч с Колумбией, 51 минута, Ньянг (грубость)

В такой ситуации называют решающей именно заключительные минуты матча с Японией.

twit text — Михаил А.Гончаров (@mlgoncharov) 28 июня 2018 г.

И вот этот момент из матча против Колумбии. Тут судья мог поставить пенальти, но ему не помогла даже система VAR.

twit text — proivoiriens.net | #WorldCup (@LesProIvoiriens) 28 июня 2018 г.

twit text — Чемпионат мира FIFA 2018(@fifaworldcup_ru) 28 июня 2018 г.

В соцсетях уже пошла реакция:

twit text — Natalia Morgun (@Natali_Org) 28 июня 2018 г.

twit text — Ярослав (@minin0309) 28 июня 2018 г.