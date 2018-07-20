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    Венгер сменит Нисино на посту главного тренера сборной Японии

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер близок к назначению на аналогичный пост в сборной Японии.

    68-летний француз считается главным кандидатом на эту вакансию. Венгер уже имеет опыт работы в Японии. В сезоне-1995/96 он возглавлял местный клуб «Нагоя».

    Действующий главный тренер команды Акира Нисино покинет свой пост в конце июля после истечения контракта. На прошедшем в России чемпионате мира-2018 Япония дошла до 1/8 финала, где уступила Бельгии со счетом 2:3.

    Источник: Daily Mail

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    20.07.2018 08:05
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 июля 2018, 12:20

      Как и все великие,поехал в Азию на старость зарабатывать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 20 июля 2018, 10:51

      Для Венгера это будет новый этап в его тренерской карьере. Не понятно только , почему ушел Насино? ****** под его руководством пробилась на ЧМ 2018 и это можно считать успехом.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 июля 2018, 10:13

      зря убрали своего, под руководством Япония очень даже неплохо играла, нужно было проявить чуточку доверия и терпения. а насчет Венгера не знаю, с одной стороны в его возрасте это спокойный вариант продолжения карьеры, но с другой захочет ли он редко проводить игры, да и вообще со сборными специфическая работа.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +345

      Наварх 20 июля 2018, 10:08

      Очень сомнительное решение. Как по мне, то скорее во вред...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июля 2018, 09:53

      Зачем ? Сюда молодых французов не купить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 20 июля 2018, 09:04

      Походу только с Бельгией игру смотрели, раз японцы понравились.

      С Колумбией судья помог, с Сенегалом фарт, с Польшей вообще время тянули. Позорненькая сборная и не должна была из группы выходить.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > dragoon000320 20 июля 2018, 16:01

      Просто их недооценили бельгийцы, видя их плачевный футбол в группе. А потом втоптали в газон.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июля 2018, 09:04

      Неожиданный поворот в тренерской карьере Венгера, если это произойдёт. Но с Нисино лучше было бы продлить контракт японцам.

      4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 июля 2018, 08:24

      Я считаю, что зря они так со своим местным тренером. Да, чтобы пройти Бельгию не хватило опыта; понятно, что японцам надоело вылетать в 1/8, но игра у команды шикарная, тренер талантливый, доверять нужно местным кадрам, поддерживать их.
      А Венгер, коль не шутка, не выдохся ли он, чтобы что-то кому-то ещё дать, тем более сборной Японии. Сколько-то разговоров было, что он вернётся домой во Францию.

      11
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > dragoon000320 20 июля 2018, 09:11

      эт точно,не сумеет европеец азиатов понять

      2
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 20 июля 2018, 08:16

      Вот для кого закон о пенсиях благо!

      1
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