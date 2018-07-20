Венгер сменит Нисино на посту главного тренера сборной Японии

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер близок к назначению на аналогичный пост в сборной Японии.

68-летний француз считается главным кандидатом на эту вакансию. Венгер уже имеет опыт работы в Японии. В сезоне-1995/96 он возглавлял местный клуб «Нагоя».

Действующий главный тренер команды Акира Нисино покинет свой пост в конце июля после истечения контракта. На прошедшем в России чемпионате мира-2018 Япония дошла до 1/8 финала, где уступила Бельгии со счетом 2:3.