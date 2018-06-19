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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Колумбия - Япония
Колумбия - Япония: обзор матча 19 июня 2018
Колумбия
19.06.2018, вторник, 15:00
Чемпионат мира, группа H, 1 тур
1 : 2
Завершен
Япония
39'
Х. Кинтеро
6'
С. Кагава (П)
73'
Ю. Осако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Япония
90'
+4
Желтая карточка
Э. Кавашима
Желтая карточка
Х. Родригес
86'
85'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Ю. Осако
80'
Замена
Х. Ямагучи
️️️️
Г. Сибасаки
73'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Осако
Пас отдал
К. Хонда
70'
Замена
К. Хонда
️️️️
С. Кагава
Замена
К. Бакка
️️️️
Х. Искьердо
70'
Желтая карточка
В. Барриос
64'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Х. Кинтеро
59'
ГОЛ! 1:1!
Х. Кинтеро
39'
Замена
В. Барриос
️️️️
Х. Куадрадо
31'
6'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Кагава
Красная карточка
К. Санчес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
3
Оскар Мурильо
ВР
1
Давид Оспина
ВР
17
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
20
Хуан Кинтеро
ЦП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
6
Карлос Санчес
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Япония
3
Гэн Седзи
ВР
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
7
Гаку Сибасаки
ЦП
8
Генки Харагучи
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
15
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Акира Нисино
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
22
Хосе Куадрадо
ВР
18
Фарид Диас
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Матеус Урибе
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Абель Агилар
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
7
Карлос Бакка
ЦФ
19
Луис Муриэль
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Япония
23
Косуке Накамура
ВР
12
Масааки Хигасигути
ВР
20
Томоаки Макино
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Наомити Уэда
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
18
Рета Осима
ЦП
11
Такаши Усами
ЦП
4
Кейсуке Хонда
ЦП
16
Хотару Ямагучи
ЦП
13
Йосинори Муто
ЦФ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
3-4-1-1
3
Мурильо
17
Мохика
23
Санчес
4
Ариас
20
Кинтеро
16
Лерма
6
Санчес
11
Куадрадо
21
Искьердо
9
Фалькао
4-2-2-1
3
Седзи
19
Сакаи
17
Хасебе
22
Йошида
5
Нагатомо
7
Сибасаки
8
Харагучи
10
Кагава
14
Инуи
15
Осако
11
Куадрадо
5
Барриос
5
Барриос
11
Куадрадо
20
Кинтеро
10
Родригес
10
Родригес
20
Кинтеро
21
Искьердо
7
Бакка
7
Бакка
21
Искьердо
10
Кагава
4
Хонда
4
Хонда
10
Кагава
7
Сибасаки
16
Ямагучи
16
Ямагучи
7
Сибасаки
15
Осако
18
Оказаки
18
Оказаки
15
Осако
Остались в запасе
Колумбия
Япония
12
Камило Варгас
ВР
18
Фарид Диас
ЦЗ
15
Матеус Урибе
ОП
22
Хосе Куадрадо
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
8
Абель Агилар
ЦП
19
Луис Муриэль
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
23
Косуке Накамура
ВР
20
Томоаки Макино
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
12
Масааки Хигасигути
ВР
18
Рета Осима
ЦП
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Наомити Уэда
ЦЗ
11
Такаши Усами
ЦП
13
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Акира Нисино
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
18
Фарид Диас
ЦЗ
15
Матеус Урибе
ОП
22
Хосе Куадрадо
ВР
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
8
Абель Агилар
ЦП
19
Луис Муриэль
ЦФ
9
Мигель Борха
ЦФ
Остались в запасе
23
Косуке Накамура
ВР
20
Томоаки Макино
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
12
Масааки Хигасигути
ВР
18
Рета Осима
ЦП
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Наомити Уэда
ЦЗ
11
Такаши Усами
ЦП
13
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Хосе Пекерман
Главный тренер
Акира Нисино
Статистика матча Колумбия - Япония
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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