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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Сенегал - Япония
Сенегал - Япония: обзор матча 24 июня 2018
Сенегал
24.06.2018, воскресенье, 18:00
Чемпионат мира, группа H, 2 тур
2 : 2
Завершен
Япония
11'
С. Мане
71'
М. Ваге
34'
Т. Инуи
78'
К. Хонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сенегал - Япония
90'
+4
Желтая карточка
М. Хасебе
Желтая карточка
Ш. Ндойе
90'
+1
Желтая карточка
Ю. Сабали
90'
87'
Замена
Т. Усами
️️️️
Т. Инуи
Замена
М. Диуф
️️️️
М. Ньянг
86'
Замена
Ш. Ндойе
️️️️
Б. Ндиайе
81'
78'
ГОЛ! 2:2!
К. Хонда
Пас отдал
Т. Инуи
75'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Г. Харагучи
72'
Замена
К. Хонда
️️️️
С. Кагава
ГОЛ! 2:1!
М. Ваге
Пас отдал
М. Ньянг
71'
68'
Желтая карточка
Т. Инуи
Замена
Ш. Куяте
️️️️
А. Н'Диайе
65'
Желтая карточка
М. Ньянг
59'
34'
ГОЛ! 1:1!
Т. Инуи
Пас отдал
Ю. Нагатомо
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
16
Кадим Н'Диайе
ВР
6
Салиф Сане
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
21
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
13
Альфред Н'Диайе
ЦП
17
Баду Ндиайе
ЦП
18
Исмаила Сарр
ПВ
19
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Генки Харагучи
ЦП
7
Гаку Сибасаки
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
15
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Акира Нисино
Сенегал
1
Альфред Гомис
ВР
1
Абдулайе Диалло
ВР
21
Ламин Гассама
ЦЗ
2
Кара
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Шейх Ндойе
ЦП
2
Адама Мбенге
ЦФ
14
Мусса Конате
ЦФ
9
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
15
Диафра Сахо
ЦФ
20
Бальде Кейта
ЦФ
Япония
23
Косуке Накамура
ВР
12
Масааки Хигасигути
ВР
20
Томоаки Макино
ЦЗ
5
Наомити Уэда
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
18
Рета Осима
ЦП
4
Кейсуке Хонда
ЦП
16
Хотару Ямагучи
ЦП
11
Такаши Усами
ЦП
13
Йосинори Муто
ЦФ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Н'Диайе
22
Ваге
6
Сане
3
Кулибали
21
Сабали
5
Гуйе
13
Н'Диайе
17
Ндиайе
10
Мане
18
Сарр
19
Ньянг
3-2-2-2-1
1
Кавашима
17
Хасебе
22
Йошида
3
Седзи
19
Сакаи
5
Нагатомо
8
Харагучи
7
Сибасаки
10
Кагава
14
Инуи
15
Осако
13
Н'Диайе
8
Куяте
8
Куяте
13
Н'Диайе
17
Ндиайе
11
Ндойе
11
Ндойе
17
Ндиайе
19
Ньянг
9
Диуф
9
Диуф
19
Ньянг
10
Кагава
4
Хонда
4
Хонда
10
Кагава
14
Инуи
11
Усами
11
Усами
14
Инуи
8
Харагучи
18
Оказаки
18
Оказаки
8
Харагучи
Остались в запасе
Сенегал
Япония
2
Адама Мбенге
ЦФ
1
Альфред Гомис
ВР
1
Абдулайе Диалло
ВР
21
Ламин Гассама
ЦЗ
2
Кара
ЦЗ
14
Мусса Конате
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
15
Диафра Сахо
ЦФ
20
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
6
Ватару Эндо
ОП
20
Томоаки Макино
ЦЗ
23
Косуке Накамура
ВР
12
Масааки Хигасигути
ВР
18
Рета Осима
ЦП
5
Наомити Уэда
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
16
Хотару Ямагучи
ЦП
13
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Акира Нисино
Остались в запасе
2
Адама Мбенге
ЦФ
1
Альфред Гомис
ВР
1
Абдулайе Диалло
ВР
21
Ламин Гассама
ЦЗ
2
Кара
ЦЗ
14
Мусса Конате
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
15
Диафра Сахо
ЦФ
20
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
6
Ватару Эндо
ОП
20
Томоаки Макино
ЦЗ
23
Косуке Накамура
ВР
12
Масааки Хигасигути
ВР
18
Рета Осима
ЦП
5
Наомити Уэда
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
16
Хотару Ямагучи
ЦП
13
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Алиу Сиссе
Главный тренер
Акира Нисино
Статистика матча Сенегал - Япония
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Екатеринбург Арена
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