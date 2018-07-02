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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Бельгия - Япония
Бельгия - Япония: обзор матча 02 июля 2018
Бельгия
02.07.2018, понедельник, 21:00
Чемпионат мира, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Япония
69'
Я. Вертонген
74'
М. Феллайни
90+4'
Н. Шадли
48'
Г. Харагучи
52'
Т. Инуи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Япония
ГОЛ! 3:2!
Н. Шадли
Пас отдал
Т. Менье
90'
+4
81'
Замена
К. Хонда
️️️️
Г. Харагучи
81'
Замена
Х. Ямагучи
️️️️
Г. Сибасаки
ГОЛ! 2:2!
М. Феллайни
Пас отдал
Э. Азар
74'
ГОЛ! 1:2!
Я. Вертонген
69'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Я. Карраско
65'
Замена
М. Феллайни
️️️️
Д. Мертенс
65'
52'
ГОЛ! 0:2!
Т. Инуи
Пас отдал
С. Кагава
48'
ГОЛ! 0:1!
Г. Харагучи
Пас отдал
Г. Сибасаки
40'
Желтая карточка
Г. Сибасаки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
6
Аксель Витсель
ОП
10
Эден Азар
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
17
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Мая Йошида
ЦЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
19
Хироки Сакаи
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
7
Гаку Сибасаки
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
8
Генки Харагучи
ПП
15
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Акира Нисино
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
16
Торган Азар
ЛВ
19
Мусса Дембеле
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Япония
23
Косуке Накамура
ВР
12
Масааки Хигасигути
ВР
20
Томоаки Макино
ЦЗ
5
Наомити Уэда
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
18
Рета Осима
ЦП
4
Кейсуке Хонда
ЦП
16
Хотару Ямагучи
ЦП
11
Такаши Усами
ЦП
13
Йосинори Муто
ЦФ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Куртуа
4
Компани
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
15
Менье
6
Витсель
10
Азар
11
Карраско
7
Де Брюйне
14
Мертенс
9
Лукаку
3-3-1-2-1
1
Кавашима
17
Хасебе
22
Йошида
3
Седзи
19
Сакаи
7
Сибасаки
5
Нагатомо
8
Харагучи
10
Кагава
14
Инуи
15
Осако
11
Карраско
22
Шадли
22
Шадли
11
Карраско
14
Мертенс
8
Феллайни
8
Феллайни
14
Мертенс
8
Харагучи
4
Хонда
4
Хонда
8
Харагучи
7
Сибасаки
16
Ямагучи
16
Ямагучи
7
Сибасаки
Остались в запасе
Бельгия
Япония
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
16
Торган Азар
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
6
Ватару Эндо
ОП
20
Томоаки Макино
ЦЗ
23
Косуке Накамура
ВР
12
Масааки Хигасигути
ВР
18
Рета Осима
ЦП
5
Наомити Уэда
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
11
Такаши Усами
ЦП
13
Йосинори Муто
ЦФ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Акира Нисино
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
19
Мусса Дембеле
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
16
Торган Азар
ЛВ
18
Аднан Янузай
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
6
Ватару Эндо
ОП
20
Томоаки Макино
ЦЗ
23
Косуке Накамура
ВР
12
Масааки Хигасигути
ВР
18
Рета Осима
ЦП
5
Наомити Уэда
ЦЗ
21
Готоку Сакаи
ЦЗ
11
Такаши Усами
ЦП
13
Йосинори Муто
ЦФ
18
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Акира Нисино
Статистика матча Бельгия - Япония
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Главный судья:
Маланг Дьедиу
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Первый Канал
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