Хонда перешел в «Ботафого». Клуб объявил о подписании японца видео с игрой про покемонов

Бывший полузащитник ЦСКА, «Милана» и «Витесса» Кейсуке Хонда перешел в бразильский «Ботафого».

Клуб объявил о подписании японца роликом с игрой о покемонах на приставке.

Последним клубом 33-летнего хавбека был «Витесс».

В сезоне-2019/20 Хонда сыграл четыре матча, не отметившись результативными действиями.

По информации ФАН, хавбек мог оказаться в «Рубине».

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