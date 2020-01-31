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  • Хонда перешел в «Ботафого». Клуб объявил о подписании японца видео с игрой про покемонов

Хонда перешел в «Ботафого». Клуб объявил о подписании японца видео с игрой про покемонов

31 января 2020, 17:44

Бывший полузащитник ЦСКА, «Милана» и «Витесса» Кейсуке Хонда перешел в бразильский «Ботафого».

Клуб объявил о подписании японца роликом с игрой о покемонах на приставке.

  • Последним клубом 33-летнего хавбека был «Витесс».
  • В сезоне-2019/20 Хонда сыграл четыре матча, не отметившись результативными действиями.
  • По информации ФАН, хавбек мог оказаться в «Рубине».

Сегодня в Европе закрывается трансферное окно. Ведем онлайн

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Ботафого»
Бразилия. Серия А Ботафого ЦСКА Хонда Кейсуке
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