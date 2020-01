Сегодня в Европе закрывается трансферное окно. Ведем онлайн

В ночь с 31 января на 1 февраля в Англии, Италии, Испании, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Греции, Голландии и Турции закрывается зимний период трансферов.

В России окно закроется 21 февраля – поэтому еще три недели следим за сделками.

• Маркос Рохо совсем не играет за «МЮ» при Сульшере, поэтому и укатил в аренду в родной аргентинский «Эстудиантес».

• Ровно два года назад Янник Карраско ушел из «Атлетико» в китайский «Далянь Ифан». Теперь возвращается. В аренду до конца сезона. Много пишут о том, что Карраско приходит из-за того, что не удалось договориться с Кавани.

• Помните Шкулетича, игравшего за «Локо»? Он из «Монпелье» ушел в аренду в «Сивасспор».

• «Шеффилд Юнайтед» бьет клубный рекорд, покупая Сандера Берге из «Генка» за 26 миллионов. Мы ничего о нем не знаем, кроме того, что ему 21 год и он играет в опорной зоне.

What. A. DayHope you enjoyed it, Blades fans pic.twitter.com/qmGZoAYfuz

• Дэнни Роуз в последние сезоны мало играет в «Тоттенхэме» (были и психологические, и физические проблемы). А в последнее время еще и конфликтовал с Моуринью. Логичная аренда – в «Ньюкасл». Вполне вероятно, что у Брюса он будет играть флангового полузащитника.

• Камиль Гросицки три года отыграл в «Халле» и был там одним из лучших. Устал барахтаться с клубом в середине Чемпионшипа и уходит в команду, у которой хорошие шансы выйти в АПЛ – «Вест Бромвич».

• «Арсенал» искал защитника, способного закрыть оба фланга обороны. И забрал Седрика Соареша из «Саутгемптона». В аренду, за которую заплатит пять миллионов. А летом Соареш будет свободным агентом и решит, куда идти дальше.

• Летом «Спартак» чуть не подписал Адриена Тамезе, но в последний момент сделка сорвалась. Тамезе отыграл еще полгода в «Ницце», а теперь уезжает в «Аталанту». Аренда с правом выкупа.

• Рикардо Родригес – еще одна жертва чистки «Милана». Он уходит в аренду в ПСВ. В это трансферное окно из «Милана» ушли Пентек, Сусо, Родригес, Кальдара, Борини, Рейна.

RR: ‘Number 68 is the year my mother was born. My brothers also have this number. To honor her’ #WillkommenRR pic.twitter.com/CVzwXJch7T