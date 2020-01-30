Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Сегодня в Европе закрывается трансферное окно. Ведем онлайн


    0
    Голосов: 0
    Сегодня, 17:30
    Седрик Соареш в «Арсенале», Карраско снова в «Атлетико».

    В ночь с 31 января на 1 февраля в Англии, Италии, Испании, Германии, Франции, Бельгии, Дании, Греции, Голландии и Турции закрывается зимний период трансферов.

    В России окно закроется 21 февраля – поэтому еще три недели следим за сделками.

    Главные трансферы дня на 17:30 по Москве

    • Маркос Рохо совсем не играет за «МЮ» при Сульшере, поэтому и укатил в аренду в родной аргентинский «Эстудиантес».

    • Ровно два года назад Янник Карраско ушел из «Атлетико» в китайский «Далянь Ифан». Теперь возвращается. В аренду до конца сезона. Много пишут о том, что Карраско приходит из-за того, что не удалось договориться с Кавани.

    • Помните Шкулетича, игравшего за «Локо»? Он из «Монпелье» ушел в аренду в «Сивасспор».

    • «Шеффилд Юнайтед» бьет клубный рекорд, покупая Сандера Берге из «Генка» за 26 миллионов. Мы ничего о нем не знаем, кроме того, что ему 21 год и он играет в опорной зоне.

    • Дэнни Роуз в последние сезоны мало играет в «Тоттенхэме» (были и психологические, и физические проблемы). А в последнее время еще и конфликтовал с Моуринью. Логичная аренда – в «Ньюкасл». Вполне вероятно, что у Брюса он будет играть флангового полузащитника.

    • Камиль Гросицки три года отыграл в «Халле» и был там одним из лучших. Устал барахтаться с клубом в середине Чемпионшипа и уходит в команду, у которой хорошие шансы выйти в АПЛ – «Вест Бромвич».

    • «Арсенал» искал защитника, способного закрыть оба фланга обороны. И забрал Седрика Соареша из «Саутгемптона». В аренду, за которую заплатит пять миллионов. А летом Соареш будет свободным агентом и решит, куда идти дальше.

    • Летом «Спартак» чуть не подписал Адриена Тамезе, но в последний момент сделка сорвалась. Тамезе отыграл еще полгода в «Ницце», а теперь уезжает в «Аталанту». Аренда с правом выкупа.

    • Рикардо Родригес – еще одна жертва чистки «Милана». Он уходит в аренду в ПСВ. В это трансферное окно из «Милана» ушли Пентек, Сусо, Родригес, Кальдара, Борини, Рейна.

    • Какая интенсивная история у итальянского форварда Андреа Петаньи. Летом 2018-го уходил из «Аталанты» в СПАЛ – в платную аренду. Через год СПАЛ его купил (за 12 миллионов). В этом сезоне Петанья в 20 матчах забил восемь голов. И сейчас переходит в «Наполи» (за 17 миллионов). Но сезон все-таки доиграет в СПАЛе.

    • Бауржан Исламхан – капитан сборной Казахстана и один из лучших казахстанских игроков. Недавно у него закончился контракт с «Карайтом», он съездил на сборы с «Зенитом», но уехал без контракта. Тут же включился катарский «Аль-Айн», предложил хорошие условия и забрал игрока.

    • «Барса» вывалила 31 миллион за «Нового Криштиану» – Франциско Тринкау из «Браги». Парню 20 лет, он хорошо проявил себя на юношеском уровне. В этом сезоне за «Брагу» в основном выходил на замену (только один полный матч), зато забил два гола и отдал две голевые.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ньюкасл»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9259

      DeStar 1 час назад

      ну что-то происходит) и не более того) хотя интересные моменты есть

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81437
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75306
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru