Экс-игрок ЦСКА Хонда – «Манчестер Юнайтед»: «Сделайте мне предложение. Деньги мне не нужны»

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда посредством социальной сети обратился к «Манчестер Юнайтед». Японец хочет, чтобы его пригласили в английский клуб.

«Сделайте мне предложение. Деньги мне не нужны, я хочу играть в великой команде с великими одноклубниками» , – написал футболист в твиттере.