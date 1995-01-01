Экс-игрок ЦСКА Хонда – «Манчестер Юнайтед»: «Сделайте мне предложение. Деньги мне не нужны»

Сидел бы в ЦСКА...
Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда посредством социальной сети обратился к «Манчестер Юнайтед». Японец хочет, чтобы его пригласили в английский клуб.
«Сделайте мне предложение. Деньги мне не нужны, я хочу играть в великой команде с великими одноклубниками» , – написал футболист в твиттере.
- Сейчас Хонда находится без клуба, последнее его место работы – австралийский «Мельбурн Виктори» (2018-2019 годы).
- С 2010 по 2013 год японец выступал за ЦСКА (94 матча в РПЛ, 20 голов).
- Главное достижение в карьере Хонды – победа в чемпионате России.