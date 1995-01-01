Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    Экс-игрок ЦСКА Хонда – «Манчестер Юнайтед»: «Сделайте мне предложение. Деньги мне не нужны»

    Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда посредством социальной сети обратился к «Манчестер Юнайтед». Японец хочет, чтобы его пригласили в английский клуб.

    «Сделайте мне предложение. Деньги мне не нужны, я хочу играть в великой команде с великими одноклубниками» , – написал футболист в твиттере.

    • Сейчас Хонда находится без клуба, последнее его место работы – австралийский «Мельбурн Виктори» (2018-2019 годы).
    • С 2010 по 2013 год японец выступал за ЦСКА (94 матча в РПЛ, 20 голов).
    • Главное достижение в карьере Хонды – победа в чемпионате России.

    Источник: твиттер Кейсуке Хонды

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:30
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +368

      ursosan 15 минут назад

      Сидел бы в ЦСКА...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +509

      Elisey13 25 минут назад

      Сразу в Барселону нужно было проситься!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2052

      Dellleone 47 минут назад

      Деградация на лицо... как низко надо пасть .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1133

      ALEX ML 1 час назад

      Купи музыкальный инструмент и в Лондонское метро

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11750

      bset 1 час назад

      В Милан обратно попросись.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Увы,но мечтательный крик,твоей души,останется без взаимности,напиши в рпл уфа,ахмат,арсенал и тд...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1105

      lek! 1 час назад

      Купи себя в ФИФА , и мечта сбудется .

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106830
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73796
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru