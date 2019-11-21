Слуцкий – о подписании Хонды в «Витесс»: «Это робот-профессионал»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий охарактеризовал новичка команды Кейсуке Хонду. Россиянин полагает, что японец будет в составе арнемцев на ведущих ролях.
«Хонда сыграет в матче со «Спартой». Футболист находится в хорошей форме. Он будет играть ключевую роль в «Витессе». Это не просто профессионал, а робот-профессионал. Он все делает идеально», – считает Слуцкий.
- Хонда выступал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2010 по 2013 год (94 матча в РПЛ, 20 голов).
- Японец был свободным агентом после ухода из австралийского «Мельбурн Виктори».
- Хонда тренирует сборную Камбоджи.
Источник: De Telegraaf