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    Слуцкий – о подписании Хонды в «Витесс»: «Это робот-профессионал»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий охарактеризовал новичка команды Кейсуке Хонду. Россиянин полагает, что японец будет в составе арнемцев на ведущих ролях.

    «Хонда сыграет в матче со «Спартой». Футболист находится в хорошей форме. Он будет играть ключевую роль в «Витессе». Это не просто профессионал, а робот-профессионал. Он все делает идеально», – считает Слуцкий.

    • Хонда выступал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2010 по 2013 год (94 матча в РПЛ, 20 голов).
    • Японец был свободным агентом после ухода из австралийского «Мельбурн Виктори».
    • Хонда тренирует сборную Камбоджи.

    Источник: De Telegraaf

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    21.11.2019 23:15
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