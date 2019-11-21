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  • Слуцкий – о подписании Хонды в «Витесс»: «Это робот-профессионал»

Слуцкий – о подписании Хонды в «Витесс»: «Это робот-профессионал»

21 ноября 2019, 23:15
5

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий охарактеризовал новичка команды Кейсуке Хонду. Россиянин полагает, что японец будет в составе арнемцев на ведущих ролях.

«Хонда сыграет в матче со «Спартой». Футболист находится в хорошей форме. Он будет играть ключевую роль в «Витессе». Это не просто профессионал, а робот-профессионал. Он все делает идеально», – считает Слуцкий.

  • Хонда выступал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2010 по 2013 год (94 матча в РПЛ, 20 голов).
  • Японец был свободным агентом после ухода из австралийского «Мельбурн Виктори».
  • Хонда тренирует сборную Камбоджи.

Источник: De Telegraaf
Голландия. Эредивизие Витесс Хонда Кейсуке Слуцкий Леонид
Комментарии (5)
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general.lizyukov
1574370975
Прошивка у этого робота кривая, явно русские хацкеры взломали ))) оттого-то он не по программе работать начал
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Brabus71
1574373388
Зазвездил этот робот в свое время...
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Дядя Серёжа
1574385971
Сколько лет роботу? Не ржавеет?
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Cules2013
1574404456
Для Витесс безусловно топ-игрок. В Голландию многие на исходе карьеры приезжают доигрывать и делают это весьма достойно. Хонда уже играл ранее за Венло, так что вернулся почти что домой.
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