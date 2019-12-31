Esporte Interativo: «Ботафого» хочет подписать Хонду

и зачем он в бразилии списанный игрок нужен, где столько молодых талантов
Японский полузащитник Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в Бразилии.
По информации Esporte Interativo, заполучить 33-летнего футболиста намерен «Ботафого».
- 23 декабря Хонда покинул «Витесс» и с тех пор является свободным агентом.
- По информации ФАН, хавбек мог оказаться в «Рубине».
- Игрок наиболее известен по выступлениям за ЦСКА и «Милан».
Источник: Esporte Interativo
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