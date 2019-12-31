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    Esporte Interativo: «Ботафого» хочет подписать Хонду

    Японский полузащитник Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в Бразилии.

    По информации Esporte Interativo, заполучить 33-летнего футболиста намерен «Ботафого».

    Источник: Esporte Interativo

    СМИ о бразильском футболе. Аудитория в твиттере - более 2,7 миллиона подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4449

      серега кашин 11 минут назад

      и зачем он в бразилии списанный игрок нужен, где столько молодых талантов

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