Экс-игрок ЦСКА Хонда в твиттере предложил себя «Милану». Три дня назад он просился в «МЮ»

Всё логично, ЦСКА был клубом уровня Хонды, тот это отказался признавать, ушёл в Милан, где стухся и теперь средний игрок в возрасте без игровой практики, кому он нужен? Никому.
Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда в твиттере обратился к «Милану».
«Я всегда хотел помогать вам. Позвоните, когда понадоблюсь!» – написал Хонда.
27 сентября Хонда написал «Манчестер Юнайтед» с просьбой сделать ему предложение. Японец отметил, что готов играть бесплатно.
- Сейчас 33-летний Хонда находится без клуба, последнее его место работы – австралийский «Мельбурн Виктори».
- С 2010 по 2013 год японец выступал за ЦСКА (94 матча в РПЛ, 20 голов).
- За «Милан» Хонда сыграл 92 матча, в которых забил 11 голов.