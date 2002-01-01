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    Экс-игрок ЦСКА Хонда в твиттере предложил себя «Милану». Три дня назад он просился в «МЮ»

    Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда в твиттере обратился к «Милану».

    «Я всегда хотел помогать вам. Позвоните, когда понадоблюсь!» – написал Хонда.

    27 сентября Хонда написал «Манчестер Юнайтед» с просьбой сделать ему предложение. Японец отметил, что готов играть бесплатно.

    • Сейчас 33-летний Хонда находится без клуба, последнее его место работы – австралийский «Мельбурн Виктори».
    • С 2010 по 2013 год японец выступал за ЦСКА (94 матча в РПЛ, 20 голов).
    • За «Милан» Хонда сыграл 92 матча, в которых забил 11 голов.

    Источник: твиттер Кейсуке Хонды

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1661

      Snek 1 минуту назад

      Всё логично, ЦСКА был клубом уровня Хонды, тот это отказался признавать, ушёл в Милан, где стухся и теперь средний игрок в возрасте без игровой практики, кому он нужен? Никому.

      0
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      Рейтинг: +1458

      general.lizyukov 44 минуты назад

      Фу, как побирушка. Самому не стыдно?

      0
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      Рейтинг: +169

      Amalyy912 1 час назад

      Скоро очередь до цска дойдёт!

      0
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      Рейтинг: +202

      ZEVS71 1 час назад

      Сам виноват. Иди на завод работать, хонды собирать

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      Рейтинг: +49

      vmonomah17 1 час назад

      Хонду наказал футбольный бог за то, как он обошелся с ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +38

      Аналитика от паралитика 2 часа назад

      Вот что и требовалось доказать. В свое время игрок среднего таланта но с замашками златана.

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