Экс-игрок ЦСКА Хонда в твиттере предложил себя «Милану». Три дня назад он просился в «МЮ»

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда в твиттере обратился к «Милану».

«Я всегда хотел помогать вам. Позвоните, когда понадоблюсь!» – написал Хонда.

27 сентября Хонда написал «Манчестер Юнайтед» с просьбой сделать ему предложение. Японец отметил, что готов играть бесплатно.