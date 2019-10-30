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    «Чувствую себя, как 12 лет назад на просмотре». Экс-игрок ЦСКА Хонда будет тренироваться с «Витессом»

    Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда сообщил, что начинает тренироваться в «Витессе», где Леонид Слуцкий работает главным тренером.

    «С завтрашнего дня присоединяюсь к тренировкам «Витесса». Спасибо клубу. Чувствую себя также, как 12 лет назад на просмотре», – написал Хонда в твиттере.

    • Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год (94 матча в РПЛ, 20 голов). Тогда главным тренером москвичей был Слуцкий.
    • Сейчас 33-летний Хонда находится без клуба, последнее его место работы – австралийский «Мельбурн Виктори».

    Экс-игрок ЦСКА Хонда в твиттере предложил себя «Милану». Три дня назад он просился в «МЮ»

    Источник: твиттер Кейсуке Хонды

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    30.10.2019 16:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4209

      Lester84 8 часов назад

      На ЧМ-2018 Хонда был хорош, поможет еще Лене

      0
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      Рейтинг: +972

      Romantic2010 9 часов назад

      О...Глядишь и Вагнер подтянется, а там и Думбия с Жо....Укрепление перед еврокубками.

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