«Чувствую себя, как 12 лет назад на просмотре». Экс-игрок ЦСКА Хонда будет тренироваться с «Витессом»

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда сообщил, что начинает тренироваться в «Витессе», где Леонид Слуцкий работает главным тренером.

«С завтрашнего дня присоединяюсь к тренировкам «Витесса». Спасибо клубу. Чувствую себя также, как 12 лет назад на просмотре», – написал Хонда в твиттере.

Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год (94 матча в РПЛ, 20 голов). Тогда главным тренером москвичей был Слуцкий.

Сейчас 33-летний Хонда находится без клуба, последнее его место работы – австралийский «Мельбурн Виктори».

Экс-игрок ЦСКА Хонда в твиттере предложил себя «Милану». Три дня назад он просился в «МЮ»