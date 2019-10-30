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  • «Чувствую себя, как 12 лет назад на просмотре». Экс-игрок ЦСКА Хонда будет тренироваться с «Витессом»

«Чувствую себя, как 12 лет назад на просмотре». Экс-игрок ЦСКА Хонда будет тренироваться с «Витессом»

30 октября 2019, 16:21
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Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда сообщил, что начинает тренироваться в «Витессе», где Леонид Слуцкий работает главным тренером.

«С завтрашнего дня присоединяюсь к тренировкам «Витесса». Спасибо клубу. Чувствую себя также, как 12 лет назад на просмотре», – написал Хонда в твиттере.

  • Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год (94 матча в РПЛ, 20 голов). Тогда главным тренером москвичей был Слуцкий.
  • Сейчас 33-летний Хонда находится без клуба, последнее его место работы – австралийский «Мельбурн Виктори».

Экс-игрок ЦСКА Хонда в твиттере предложил себя «Милану». Три дня назад он просился в «МЮ»

Источник: твиттер Кейсуке Хонды
Голландия. Эредивизие ЦСКА Витесс Хонда Кейсуке Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Romantic2010
1572442573
О...Глядишь и Вагнер подтянется, а там и Думбия с Жо....Укрепление перед еврокубками.
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Lester84
1572445970
На ЧМ-2018 Хонда был хорош, поможет еще Лене
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