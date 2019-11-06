Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Экс-хавбек ЦСКА Хонда стал игроком «Витесса»

    33-летний полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с «Витессом» до конца сезона.

    В клубе отметили, что японец продолжит тренировать сборную Камбоджи.

    Ранее главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном подписании контракта с Хондой, который находился на просмотре в клубе.

    • Хонда выступал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2010 по 2013 год (94 матча в РПЛ, 20 голов).
    • Японец был свободным агентом после ухода из австралийского «Мельбурн Виктори».

    Экс-игрок ЦСКА Хонда в твиттере предложил себя «Милану». Три дня назад он просился в «МЮ»

    Источник: твиттер «Витесса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:32
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +603

      FENIX-SL 14 минут назад

      годно
      пасик на гол отдать сможет и в 40

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Oldtrafford83 57 минут назад

      Да начнётся реанимация от доктора Леонида))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10244

      vladimir-7 1 час назад

      Никому Хонда не нужен, зачем Л.Слуцкий его берет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2406

      Dellleone 1 час назад

      Сборную Камбоджи он будет тренировать по скайпу или в Витессе по скайпу играть будет?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74361
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru