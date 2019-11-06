Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-хавбек ЦСКА Хонда стал игроком «Витесса»

6 ноября 2019, 17:32
7

33-летний полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с «Витессом» до конца сезона.

В клубе отметили, что японец продолжит тренировать сборную Камбоджи.

Ранее главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном подписании контракта с Хондой, который находился на просмотре в клубе.

  • Хонда выступал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2010 по 2013 год (94 матча в РПЛ, 20 голов).
  • Японец был свободным агентом после ухода из австралийского «Мельбурн Виктори».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Экс-игрок ЦСКА Хонда в твиттере предложил себя «Милану». Три дня назад он просился в «МЮ»

Источник: твиттер «Витесса»
Голландия. Эредивизие Россия. Премьер-лига Витесс ЦСКА Камбоджа Хонда Кейсуке Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dellleone
1573051675
Сборную Камбоджи он будет тренировать по скайпу или в Витессе по скайпу играть будет?
Ответить
vladimir-7
1573052042
Никому Хонда не нужен, зачем Л.Слуцкий его берет?
Ответить
Oldtrafford83
1573052249
Да начнётся реанимация от доктора Леонида))
Ответить
general.lizyukov
1573062959
Венло, ЦСКА, Милан - и Витесс крутая карьера
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+