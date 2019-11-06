Экс-хавбек ЦСКА Хонда стал игроком «Витесса»

годно
пасик на гол отдать сможет и в 40
33-летний полузащитник Кейсуке Хонда подписал контракт с «Витессом» до конца сезона.
В клубе отметили, что японец продолжит тренировать сборную Камбоджи.
Ранее главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном подписании контракта с Хондой, который находился на просмотре в клубе.
- Хонда выступал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2010 по 2013 год (94 матча в РПЛ, 20 голов).
- Японец был свободным агентом после ухода из австралийского «Мельбурн Виктори».
Welkom bij de club @kskgroup2017— Vitesse (@MijnVitesse) November 6, 2019
https://t.co/hJjtzuMfRG#Vitesse pic.twitter.com/qZZ6Dj766I
Экс-игрок ЦСКА Хонда в твиттере предложил себя «Милану». Три дня назад он просился в «МЮ»