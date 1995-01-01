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    Слуцкий: «Конечно, есть вероятность, что мы подпишем Хонду. Ему 33, но он не потерял мастерство»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном подписании контракта с полузащитником Кейсуке Хондой, который находится на просмотре в клубе.

    «Конечно, есть вероятность, что мы подпишем его. Я видел, как он играет в Милане, Мексике и Австралии. У меня нет сомнений по поводу его качеств и физического состояния. Вопрос только в том, чего он хочет в будущем.

    Ему 33, но он не потерял мастерство. Он никогда не был быстрым, поэтому не мог лишиться скорости. Но у него множество других качеств. Он профессионал, всегда в форме. Он своего рода робот – усовершенствованная модель профессионала», – сказал Слуцкий.

    • Хонда выступал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2010 по 2013 год.
    • Сейчас японец является свободным агентом.
    • Последним его клубом был австралийский «Мельбурн Виктори».

    Источник: Omroep Gelderland

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