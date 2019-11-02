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  • Слуцкий: «Конечно, есть вероятность, что мы подпишем Хонду. Ему 33, но он не потерял мастерство»

Слуцкий: «Конечно, есть вероятность, что мы подпишем Хонду. Ему 33, но он не потерял мастерство»

2 ноября 2019, 11:37

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о возможном подписании контракта с полузащитником Кейсуке Хондой, который находится на просмотре в клубе.

«Конечно, есть вероятность, что мы подпишем его. Я видел, как он играет в Милане, Мексике и Австралии. У меня нет сомнений по поводу его качеств и физического состояния. Вопрос только в том, чего он хочет в будущем.

Ему 33, но он не потерял мастерство. Он никогда не был быстрым, поэтому не мог лишиться скорости. Но у него множество других качеств. Он профессионал, всегда в форме. Он своего рода робот – усовершенствованная модель профессионала», – сказал Слуцкий.

  • Хонда выступал под руководством Слуцкого в ЦСКА с 2010 по 2013 год.
  • Сейчас японец является свободным агентом.
  • Последним его клубом был австралийский «Мельбурн Виктори».

Источник: Omroep Gelderland
Голландия. Эредивизие Витесс Хонда Кейсуке Слуцкий Леонид
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