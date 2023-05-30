Топ-10 лучших трансферов сезона по версии Goal: Хвича, Холанд и другие

Портал Goal представил рейтинг лучших трансферов сезона в европейских лигах.
Первое место занял нападающий Эрлинг Холанд, который перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».
Топ-10 лучших трансферов сезона по версии Goal:
- Эрлинг Холанд (из «Боруссии» Д в «Ман Сити», 51 млн фунтов);
- Хвича Кварацхелия (из «Динамо» Б в «Наполи, 9 млн);
- Роберт Левандовски (из «Баварии» в «Барселону», 42 млн);
- Каземиро (из «Реала» в «МЮ», 70 млн);
- Ким Мин-Джэ (из «Фенербахче» в «Наполи», 16 млн);
- Габриэль Жезус (из «Ман Сити» в «Арсенал», 45 млн);
- Никлас Зюле (в «Боруссию» Д, бесплатно);
- Энцо Фернандес (из «Ривер Плейта» в «Бенфику», 10 млн);
- Мануэль Аканджи (из «Боруссии» Д в «Ман Сити», 15 млн);
- Фоларин Балогун (из «Арсенала» в «Реймс», аренда);
Источник: Goal