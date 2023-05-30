Топ-10 лучших трансферов сезона по версии Goal: Хвича, Холанд и другие

Портал Goal представил рейтинг лучших трансферов сезона в европейских лигах.

Первое место занял нападающий Эрлинг Холанд, который перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».

Топ-10 лучших трансферов сезона по версии Goal: