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    • Топ-10 лучших трансферов сезона по версии Goal: Хвича, Холанд и другие

    Топ-10 лучших трансферов сезона по версии Goal: Хвича, Холанд и другие

    Портал Goal представил рейтинг лучших трансферов сезона в европейских лигах.

    Первое место занял нападающий Эрлинг Холанд, который перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».

    Топ-10 лучших трансферов сезона по версии Goal:

    1. Эрлинг Холанд (из «Боруссии» Д в «Ман Сити», 51 млн фунтов);
    2. Хвича Кварацхелия (из «Динамо» Б в «Наполи, 9 млн);
    3. Роберт Левандовски (из «Баварии» в «Барселону», 42 млн);
    4. Каземиро (из «Реала» в «МЮ», 70 млн);
    5. Ким Мин-Джэ (из «Фенербахче» в «Наполи», 16 млн);
    6. Габриэль Жезус (из «Ман Сити» в «Арсенал», 45 млн);
    7. Никлас Зюле (в «Боруссию» Д, бесплатно);
    8. Энцо Фернандес (из «Ривер Плейта» в «Бенфику», 10 млн);
    9. Мануэль Аканджи (из «Боруссии» Д в «Ман Сити», 15 млн);
    10. Фоларин Балогун (из «Арсенала» в «Реймс», аренда);

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    Источник: Goal

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