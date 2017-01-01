Зюле определился с новым клубом. Им интересовались «Барселона» и «Боруссия» Д

Хотелось бы его видеть в Барселоне но трудно угадать ход его мыслей. Заинтриговал Зюле.
Агент защитника «Баварии» Никласа Зюле Фолькер Штрут сообщил, что новый клуб игрока уже определен. Футболист перейдет туда летом как свободный агент.
«Новый клуб уже решен. Никлас принял решение, и я буду удивлен, если он передумает», – сказал агент.
- Зюле играет за мюнхенский клуб с 2017 года.
- В сезоне Бундеслиги 26-летний игрок провел 19 матчей, сделал голевой пас.
- Зюле стоит 35 миллионов евро.
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