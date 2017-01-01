Зюле определился с новым клубом. Им интересовались «Барселона» и «Боруссия» Д

Агент защитника «Баварии» Никласа Зюле Фолькер Штрут сообщил, что новый клуб игрока уже определен. Футболист перейдет туда летом как свободный агент.

«Новый клуб уже решен. Никлас принял решение, и я буду удивлен, если он передумает», – сказал агент.

Зюле играет за мюнхенский клуб с 2017 года.

В сезоне Бундеслиги 26-летний игрок провел 19 матчей, сделал голевой пас.

Зюле стоит 35 миллионов евро.

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