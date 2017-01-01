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    Зюле определился с новым клубом. Им интересовались «Барселона» и «Боруссия» Д

    Агент защитника «Баварии» Никласа Зюле Фолькер Штрут сообщил, что новый клуб игрока уже определен. Футболист перейдет туда летом как свободный агент.

    «Новый клуб уже решен. Никлас принял решение, и я буду удивлен, если он передумает», – сказал агент.

    • Зюле играет за мюнхенский клуб с 2017 года.
    • В сезоне Бундеслиги 26-летний игрок провел 19 матчей, сделал голевой пас.
    • Зюле стоит 35 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Bayern & Germany

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +93763

      zigbert 54 минуты назад

      Хотелось бы его видеть в Барселоне но трудно угадать ход его мыслей. Заинтриговал Зюле.

      0
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      Рейтинг: +6569

      vladik12 1 час назад

      Скорее, Дортмунд, чем Барселона.

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