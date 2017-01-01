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    Зюле сообщил «Баварии», что не продлит контракт. Он уйдет в конце сезона (Кристиан Фальк)

    Защитник «Баварии» Никлас Зюле не будет продлевать контракт с мюнхенским клубом.

    По информации журналиста Кристиана Фалька, 26-летний немец уже сообщил «Баварии» о своем решении. Летом он станет свободным агентом.

    • Контракт Зюле с «Баварией» истекает в июне.
    • Он играет за мюнхенский клуб с 2017 года.
    • Зюле интересуется «Барселона». Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в АПЛ.

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    Источник: твиттер Кристиана Фалька

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +93282

      zigbert 2 часа назад

      Для него это будет неразумное решение. Бавария сейчас сильна как никогда.

      2
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      Рейтинг: +9262

      Alekxei Z. 4 часа назад

      Его появление в Баварии можно считать недоразумением.
      Он же тихоход !!!

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