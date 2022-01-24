Зюле сообщил «Баварии», что не продлит контракт. Он уйдет в конце сезона (Кристиан Фальк)

Защитник «Баварии» Никлас Зюле не будет продлевать контракт с мюнхенским клубом.
По информации журналиста Кристиана Фалька, 26-летний немец уже сообщил «Баварии» о своем решении. Летом он станет свободным агентом.
- Контракт Зюле с «Баварией» истекает в июне.
- Он играет за мюнхенский клуб с 2017 года.
- Зюле интересуется «Барселона». Сам футболист хотел бы продолжить карьеру в АПЛ.
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Источник: твиттер Кристиана Фалька