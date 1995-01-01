Зюле: «Несколько недель назад решил, что перейду в «Боруссию»

Защитник «Баварии» Никлас Зюле прокомментировал свое решение перейти летом в дортмундскую «Боруссию».

«В последнее время обо мне было много разговоров и предположений о том, что я хочу делать и почему.

Несколько недель назад я решил, что перейду в «Боруссию». Я почувствовал, что люди в руководстве клуба очень хотят работать со мной.

У меня было ощущение, что я нужен команде как человек и как футболист. Я был впечатлен тем, как они старались подписать меня, поэтому быстро понял, где буду играть в будущем», – сказал Зюле.

Зюле перейдет в «Боруссию» на правах свободного агента.

Его контракт с дортмундским клубом будет рассчитан до 2026 года.

По информации Sport1.de, 26-летний немец будет зарабатывать в новой команде 10 миллионов евро в год.

Зюле будет получать в «Боруссии» 10 миллионов в год. Больше, чем предлагала «Бавария» (Sport1)

«Боруссия» Д объявила о летнем трансфере Зюле

Зюле бесплатно перейдет из «Баварии» в «Боруссию» Д летом (Кристиан Фальк)