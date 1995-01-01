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    Зюле: «Несколько недель назад решил, что перейду в «Боруссию»

    Защитник «Баварии» Никлас Зюле прокомментировал свое решение перейти летом в дортмундскую «Боруссию».

    «В последнее время обо мне было много разговоров и предположений о том, что я хочу делать и почему.

    Несколько недель назад я решил, что перейду в «Боруссию». Я почувствовал, что люди в руководстве клуба очень хотят работать со мной.

    У меня было ощущение, что я нужен команде как человек и как футболист. Я был впечатлен тем, как они старались подписать меня, поэтому быстро понял, где буду играть в будущем», – сказал Зюле.

    • Зюле перейдет в «Боруссию» на правах свободного агента.
    • Его контракт с дортмундским клубом будет рассчитан до 2026 года.
    • По информации Sport1.de, 26-летний немец будет зарабатывать в новой команде 10 миллионов евро в год.

    Зюле будет получать в «Боруссии» 10 миллионов в год. Больше, чем предлагала «Бавария» (Sport1)

    «Боруссия» Д объявила о летнем трансфере Зюле

    Зюле бесплатно перейдет из «Баварии» в «Боруссию» Д летом (Кристиан Фальк)

    Источник: Bayern & Germany

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6226

      R_a_i_n 24 минуты назад

      Зюбе тоже хочет!

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