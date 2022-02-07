Зюле: «Несколько недель назад решил, что перейду в «Боруссию»

Защитник «Баварии» Никлас Зюле прокомментировал свое решение перейти летом в дортмундскую «Боруссию».
«В последнее время обо мне было много разговоров и предположений о том, что я хочу делать и почему.
Несколько недель назад я решил, что перейду в «Боруссию». Я почувствовал, что люди в руководстве клуба очень хотят работать со мной.
У меня было ощущение, что я нужен команде как человек и как футболист. Я был впечатлен тем, как они старались подписать меня, поэтому быстро понял, где буду играть в будущем», – сказал Зюле.
- Зюле перейдет в «Боруссию» на правах свободного агента.
- Его контракт с дортмундским клубом будет рассчитан до 2026 года.
- По информации Sport1.de, 26-летний немец будет зарабатывать в новой команде 10 миллионов евро в год.
Источник: Bayern & Germany