Зюле: «Несколько недель назад решил, что перейду в «Боруссию»

Защитник «Баварии» Никлас Зюле прокомментировал свое решение перейти летом в дортмундскую «Боруссию».

«В последнее время обо мне было много разговоров и предположений о том, что я хочу делать и почему.

Несколько недель назад я решил, что перейду в «Боруссию». Я почувствовал, что люди в руководстве клуба очень хотят работать со мной.

У меня было ощущение, что я нужен команде как человек и как футболист. Я был впечатлен тем, как они старались подписать меня, поэтому быстро понял, где буду играть в будущем», – сказал Зюле.