Чупо-Мотинг удвоил преимущество «Баварии» в матче с «Локомотивом»

А всего лишь нужно было прошлый матч сыграть хотя бы в ничью....
В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Локомотивом». На 63-й минуте немцев вывел вперед Никлас Зюле.
На 80-й минуте отличился Эрик Чупо-Мотинг.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на мюнхенской «Альянц Арене».
- «Бавария» в любом случае финиширует в группе 1-й.
- «Локомотив» в случае потери очков в Мюнхене окажется последним.
- В первом матче в Москве «Бавария» победила со счетом 2:1.