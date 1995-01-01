Чупо-Мотинг удвоил преимущество «Баварии» в матче с «Локомотивом»

В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Локомотивом». На 63-й минуте немцев вывел вперед Никлас Зюле.

На 80-й минуте отличился Эрик Чупо-Мотинг.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на мюнхенской «Альянц Арене».