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    Чупо-Мотинг удвоил преимущество «Баварии» в матче с «Локомотивом»

    В эти минуты проходит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Локомотивом». На 63-й минуте немцев вывел вперед Никлас Зюле.

    На 80-й минуте отличился Эрик Чупо-Мотинг.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на мюнхенской «Альянц Арене».

    • «Бавария» в любом случае финиширует в группе 1-й.
    • «Локомотив» в случае потери очков в Мюнхене окажется последним.
    • В первом матче в Москве «Бавария» победила со счетом 2:1.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +287

      Aleksey! 56 минут назад

      А всего лишь нужно было прошлый матч сыграть хотя бы в ничью....

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