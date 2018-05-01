Ковачич, Асенсио, Лукас – в основе «Реала» на матч с «Баварией»; Алаба, Зюле, Толиссо сыграют у немцев

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и немецкой «Баварией».

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Лукас, Асенсио, Ковачич.

«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо, Мюллер, Алькантара, Хамес Родригес, Рибери, Левандовски.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 21:45 по Москве на мадридском «Сантьяго Бернабеу».

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