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    Ковачич, Асенсио, Лукас – в основе «Реала» на матч с «Баварией»; Алаба, Зюле, Толиссо сыграют у немцев

    Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и немецкой «Баварией».

    «Реал»: Навас, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Лукас, Асенсио, Ковачич.

    «Бавария»: Ульрайх, Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба, Толиссо, Мюллер, Алькантара, Хамес Родригес, Рибери, Левандовски.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 21:45 по Москве на мадридском «Сантьяго Бернабеу».

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    01.05.2018 20:51
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